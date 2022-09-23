Đúng 4h chiều nay (23/9), con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối ổn định. Mặc dù con đường thăng tiến không được rộng mở nhưng nhìn chung không quá tệ. Do đó, bạn hãy tiếp tục cố gắng và làm việc chăm chỉ để nhận được kết quả xứng đáng trong tương lai.Tài lộc của con giáp này gặp vận may trong chuyện tiền bạc nhờ có Thực Thần chiếu mệnh.

Sau những mâu thuẫn, hiểu lầm, bạn và người ấy đã dần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, giúp mối quan hệ hiện tại trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn. Người độc thân tuổi này có khả năng được hẹn hò với người khác phái.

Do đó, bản mệnh không cần quá lo lắng về nguồn chi tiêu của mình trong thời gian này. Vận tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên hạnh phúc, viên mãn.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thông minh chăm chỉ, họ thơngf sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Người tuổi Dậu được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Dậu cũng rất dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Đúng 4h chiều nay (23/9), người tuổi Dậu được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại. Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách cẩn thận, chu đáo. Con giáp này thông minh lại biết nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không bốc đồng.

Đúng 4h chiều nay (23/9) là thời điểm tuổi Tý đón nhận nhiều tài lộc. Bản mệnh có thể thăng tiến nhanh hơn người khác. Tuổi Tý vừa nhận vận may trời ban vừa được quý nhân phù trợ nên mọi chuyện hanh thông.

Người làm kinh doanh cũng nhận được nhiều đơn hàng, hợp đồng có giá trị, từng bước tiến đến thành công như mong đợi, thu nhập được cải thiện.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.