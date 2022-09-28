Thần tài chỉ rõ top 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như chơi, vượt khó trong tháng 10 kề sát, bỏ mặc vận xui để tìm cơ hội phát tài, cuối năm gánh tiền còng lưng, mọi thứ viên mãn, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 16:24

3 con giáp này mạnh mẽ vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu lớn trong tháng 10 sắp tới.

Tuổi Dậu

Vào cuối năm 2022, người tuổi Dậu sẽ có sao chiếu mệnh chủ về đào hoa, nhân duyên khá vượng, vận may về tình cảm rất đáng mong đợi.

Thời gian này, bạn sẽ có cơ hội tham gia nhiều bữa tiệc xã giao, đó đều là những dịp để bạn tích cực tìm kiếm đối tác phù hợp với công việc của mình. Và biết đâu đấy, bạn cũng có thể bất ngờ kết đôi với một người thú vị.

Nếu con giáp này có thể tích cực tham gia vào các cuộc tụ họp và hoạt động xã giao trong các tháng tới, sức quyến rũ và sự tự tin cá nhân của người tuổi Dậu có thể được cải thiện đáng kể. Người độc thân có thể chủ động theo đuổi người mình thích khi có cơ hội gặp được, khả năng cao sẽ sớm thoát khỏi cảnh độc thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đừng chỉ vùi đầu vào làm việc bất kể thời gian. Bệnh nhẹ hay trở nặng là tuỳ vào mỗi người nên hãy dành nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho cơ thể của mình. Ngoài sức khoẻ ra, mọi chuyện khác với bạn đều khá nhẹ nhàng và suôn sẻ nhất định.

Thần tài chỉ rõ top 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như chơi, vượt khó trong tháng 10 kề sát, bỏ mặc vận xui để tìm cơ hội phát tài, cuối năm gánh tiền còng lưng, mọi thứ viên mãn, hạnh phúc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có năng lực và chú tâm vào phát triển sự nghiệp. Họ cũng có tâm tính rất tốt, nhân hậu, có sức chịu đựng bền bỉ.

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào cuối năm 2022 này. Từ tháng sau, người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Thần tài chỉ rõ top 3 con giáp trúng số độc đắc dễ như chơi, vượt khó trong tháng 10 kề sát, bỏ mặc vận xui để tìm cơ hội phát tài, cuối năm gánh tiền còng lưng, mọi thứ viên mãn, hạnh phúc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất mạnh mẽ, táo bạo khi theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình. Họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ mục tiêu, ngay cả khi bị coi thường, chịu ứng áp lực, khó khăn trong suốt quá trình phấn đấu.

Dù thế nào, con giáp tuổi Dần vẫn sẽ kiên định với mục tiêu của mình, kiên định với ý định ban đầu và không tiếc công sức, tiền bạc để đầu tư cho lý tưởng mà mình đã muốn theo đuổi.

Từ tháng sau, tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, sự nghiệp hanh thông, công việc của con giáp này phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng, cuộc sống phía trước cũng đầy hứa hẹn.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!

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