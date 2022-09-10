Thời tới không cản nổi: 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí, dễ kiếm bạc tỷ trong tháng 10 tới

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 09:38

Tháng 10 được coi là tháng may mắn cho 3 con giáp dưới đây. Liệu bạn có nằm trong số 3 con giáp đó không?

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão có tính cách mềm mỏng, giống người sống tình cảm, dễ mến, về sự nghiệp con cái đều có triển vọng lớn, tuổi Mão gặp nhiều may mắn. Tương lai giàu sang, phú quý và số mệnh không phải là người bình thường.

Thời tới không cản nổi: 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí, dễ kiếm bạc tỷ trong tháng 10 tới - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tử vi trong tháng 10 những người tuổi Mão chính là con giáp may mắn không ai sánh bằng. Tuổi Mão cầu được ước thấy cuộc sống lên hương đường tình duyên và công danh đều vô cùng viên mãn. Đặc biệt, những người tuổi Mão còn gặp được quý nhân của đời mình nên làm việc gì cũng thuận lợi, và tiền bạc nhờ đó sẽ nhảy số ầm ầm.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, tuổi Tý hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong tháng 10 tới.

Nếu như trong khoảng thời gian trước tuổi Tý có thể bị hung tinh bủa vây, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi.

Thời tới không cản nổi: 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí, dễ kiếm bạc tỷ trong tháng 10 tới - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nhưng từ tháng 10 trở đi tuổi Tý đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí tới. Hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Tuổi Hợi

Những người bạn thuộc con giáp Hợi rất tốt bụng, dù có làm gì họ cũng sẽ không quá quan tâm người khác, tính tình ngay thẳng, độc lập, không thích dựa dẫm vào ai, rất ấm áp và thích giúp đỡ mọi người.

Tháng 10, vận may của Hợi sẽ tăng vọt, tiền tiêu rủng rỉnh không thiếu, tài lộc tăng tiến, cuộc sống hanh thông, tài lộc hanh thông. Mở ra một thời kỳ đỉnh cao, mọi bất hạnh và trở ngại sẽ dễ dàng giải quyết, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể dễ dàng thực hiện được lý tưởng của mình. Bạn sẽ có thể tận hưởng hạnh phúc trong những năm sau này và bạn sẽ gặp may cuộc sống của bạn. Miễn là bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới