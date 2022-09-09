Thần tài chỉ rõ 3 con giáp đại lộc, tiền vào như nước, lộc nhiều như mưa, của nả nhiều không đếm xuể vào 3 tháng cuối năm 2023

Tử vi dự báo Ngọ sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong 3 tháng cuối năm. Ngọ chăm chỉ, cố gắng hết sức mình, làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi nên gặt hái được thành công là hoàn toàn xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, Ngọ nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh còn được cấp trên quý trọng.

Với người làm ăn kinh doanh, Ngọ giữ vững định hướng của mình, cho dù mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa, bạn cũng không lùi bước.

Những khách hàng cũ cũng mang đến cho Ngọ nguồn thu nhập ổn định. Ngọ có thể mở rộng quy mô làm ăn, mạng lưới khách hàng của mình, thậm chí thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, rất có trách nhiệm trong công việc. Thời gian 3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12, con giáp này sẽ có cơ hội tạo được bước ngoặt lớn.

Ảnh minh họa

Do được thần Tài ưu ái, và quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Sửu sẽ có cơ hôi tăng chức, tăng lương. Mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi. Đặc biệt người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán sẽ có được những cơ hội giao thương tốt nhất đem lại khoản lợi nhuận lớn nhất.

Tuổi Thân

Trong năm 2022, vận trình của người tuổi Thân được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, càng về cuối năm, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

3 tháng cuối năm, tài vận của tuổi Thân vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Tuổi Thân đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.

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