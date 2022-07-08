Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp TRÚNG QUẢ TRỜI CHO, LÀM MỘT HƯỞNG MƯỜI, sung sướng nhất 15 ngày cuối tháng 7 (16-31/7)

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 13:09

Đổi đời ngoạn mục, muốn gì được nấy chính là những may mắn hiếm có khó tìm mà 3 con giáp sau có được.

Tuổi Mùi

Tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, trong tam hợp có Hợi - Mão - Mùi nên bước vào 15 ngày cuối tháng 7 (16-31/7) người tuổi Mùi sẽ may cực may, muốn gì được nấy. Họ kinh doanh một vốn bốn lời, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thăng tiến không phanh khiến ai cũng hờn ghen ra mặt.

Chỉ cần nắm chắc thời cơ, tận dụng triệt để vận may trời cho Mùi sẽ tha hồ hô mưa gọi gió, đứng trên bục vinh quang. Chưa kể, đây cũng là năm cuộc sống tình cảm của con giáp này như ý, viên mãn nhất từ trước đến nay.

Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp TRÚNG QUẢ TRỜI CHO, LÀM MỘT HƯỞNG MƯỜI, sung sướng nhất 15 ngày cuối tháng 7 (16-31/7) - Ảnh 1
15 ngày cuối tháng 7 (16-31/7) người tuổi Mùi sẽ may cực may, muốn gì được nấy. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, có vận phú quý nên Thìn chưa bao giờ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền nhưng bạc vàng cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ. Cộng thêm sự khôn ngoan, cá tính của mình Thìn dễ dàng thành công trong sự nghiệp, có cơ ngơi đồ sộ khi còn khá trẻ.

15 ngày cuối tháng 7 (16-31/7), nhờ phúc phần trời cho Thìn sẽ làm ăn vượng phát, phúc lộc ngập nhà. Thìn chỉ cần bước chân tới cửa là tiền rơi trúng đầu, đếm mãi cũng không hết.

 

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn cầu toàn và nỗ lực không ngừng để gặt hái được kết quả tối ưu nhất. Khi đối đãi với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp họ luôn đủ khéo léo để ai cũng phải kiêng nể, thương mến mình.

Nhờ những mối lương duyên tốt đẹp ấy, cộng thêm thần tài đưa đường chỉ lối nên 15 ngày cuối tháng 7 (16-31/7) sự nghiệp của Sửu thăng tiến vùn vụt. Họ làm ít hưởng nhiều, làm 1 hưởng 10 khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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