Tháng 8/2023 HƯNG VƯỢNG: 3 con giáp sự nghiệp phát triển thuận lợi, cơ hội thu nhập khổng lồ, tình cảm vô cùng thăng hoa, thú vị

May mắn có Tam Hội chiếu cố nên công việc của Tuất đỡ vất vả hơn hẳn. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Ngày này tốt cho những người đang đi công tác, thi lấy bằng hoặc có ý định mở thêm chi nhánh mới cho cửa hàng của mình. Vấn đề tiền bạc khá may mắn nhờ Thiên Tài trợ vận. Các khoản doanh thu đều có tín hiệu tăng nhanh giúp tâm trạng bạn được cải thiện. Tài lẻ của Tuất cũng có thể đem lại cho con giáp này nhiều cơ hội kiếm tiền.

Vận trình tình duyên khởi sắc nhờ Thổ Kim tương sinh. Đừng bao giờ ghét những người hay đố kị với bạn. Hãy chấp nhận sự đố kị đó như một điều đáng mừng nhé. Vì những người ấy là người nghĩ rằng bạn giỏi giang hơn họ.

Tuổi Dậu sẽ đối mặt với sự bất ổn trong sự nghiệp. Bản tính hiếu thắng của bạn có thể khiến bạn gặp phải nhiều xung đột với đồng nghiệp hoặc cấp dưới. May mắn là vận tài lộc đang thuận lợi, giúp bạn kiếm được tiền và tránh được những rủi ro tài chính.

Tuy nhiên, tình cảm của bạn đang trở nên ảm đạm và bạn có thể cảm thấy cô đơn và buồn bã. Đừng để nỗi buồn này chiếm hữu bạn, hãy tìm cách giải tỏa và thư giãn để tái tạo năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thân - Hợi Tương Hại cảnh báo tuổi Hợi nên thận trọng khi triển khai kế hoạch ở thời điểm hung vận khá lớn. Có vẻ như công việc xuất hiện trở ngại khi bản mệnh không dồn hết tập trung vào những nhiệm vụ đang làm, hay xao lãng nên mắc phải sai lầm. Lại thêm bị kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại sau lưng, nếu con giáp này không nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc thì rất dễ đánh mất vị trí mình đang có. Ngoài ra, lúc nào tuổi Hợi cũng phải nhắc nhở bản thân tin tưởng và kiên định với con đường mình đang đi.

Kim sinh Thủy, tình duyên như ý, người yêu thương nhau rồi sẽ về lại bên nhau, chỉ cần con giáp này biết trân trọng tình cảm chân thành thì không lo không bảo vệ được hạnh phúc của mình. Các cặp đôi đã biết thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn, mối quan hệ thêm khăng khít và bền chặt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm