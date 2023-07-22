Liên tiếp 7 ngày từ 23-29/7: 3 con giáp nhạy bén nắm bắt thời cơ, sự nghiệp thuận lợi, chuyện vui đến liên tục, phát tài bất ngờ, xây dựng cuộc sống an yên sung túc

Tâm linh - Tử vi 22/07/2023 12:22

Có 3 con giáp sẽ chuyển vận vào thời gian tới, không những phát tài bất ngờ mà gia đạo còn hạnh phúc, có thể đón thêm thành viên mới, cả nhà thịnh vượng sung túc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được khuyên cần thận trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Điềm báo phá tài gần kề, đã vậy còn có tiểu nhân lăm le cướp đoạt công sức hay lợi dụng sơ hở của bản mệnh để quấy phá việc làm ăn. Nếu không tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và bình tĩnh vào lúc này, tuổi Sửu có thể sẽ mắc sai lầm lớn và mất một khoản tiền để khắc phục hậu quả. Cũng may tinh thần bản mệnh vững vàng, tự động viên mình cố gắng nhiều hơn trong công việc để sớm lấy lại những gì đã mất.

Sức khỏe của tuổi Sửu cũng gặp chút vấn đề, cần lưu ý tới vấn đề dạ dày. Con giáp này quá ham mê công việc quên cả chăm sóc bản thân, ăn uống không đúng giờ giấc, cộng thêm thức khuya nên dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng.

Liên tiếp 7 ngày từ 23-29/7: 3 con giáp nhạy bén nắm bắt thời cơ, sự nghiệp thuận lợi, chuyện vui đến liên tục, phát tài bất ngờ, xây dựng cuộc sống an yên sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặp cục diện Tam Hội nên vận trình khá suôn sẻ. Cục diện Thái Tuế này mang tới cho bản mệnh những cơ hội để thể hiện bản thân trong công việc, tìm đúng phương pháp để làm việc hiệu quả, có thể được cấp trên tạo điều kiện hoặc cất nhắc. Tài lộc cũng là một điểm sáng. Chuyện tiền nong của Dần có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình cũng có thể giành được cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên đáng kể. Bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều.

 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm không như ý. Các kế hoạch đi chơi, hẹn hò được tính toán trước đó bỗng nhiên bị hoãn lại vì những cãi vã giữa cả hai. Hãy luôn cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, đừng nóng vội mà khiến tình cảm tan vỡ.

Liên tiếp 7 ngày từ 23-29/7: 3 con giáp nhạy bén nắm bắt thời cơ, sự nghiệp thuận lợi, chuyện vui đến liên tục, phát tài bất ngờ, xây dựng cuộc sống an yên sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão đang có một thời điểm viên mãn trong công danh sự nghiệp. Đây là cơ hội tốt để ghi dấu ấn với ban lãnh đạo và đồng nghiệp, nên vị trí mà bạn ao ước sẽ nhanh chóng đạt được. Về thu nhập, mặc dù vẫn ổn định như trước, nhưng nhờ vào sự khéo léo trong kinh doanh bên ngoài, cuộc sống của tuổi Mão trở nên phong phú và thoải mái. 

Hạnh phúc trong tình yêu cũng đang đổ về, với nhiều tin vui và hạnh phúc đang chờ đón để làm cho cuộc sống của người này thêm phấn chấn.

Liên tiếp 7 ngày từ 23-29/7: 3 con giáp nhạy bén nắm bắt thời cơ, sự nghiệp thuận lợi, chuyện vui đến liên tục, phát tài bất ngờ, xây dựng cuộc sống an yên sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 22h07 ngày 22/7: 3 con giáp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà, công thành danh toại, tình duyên hạnh phúc như ý, cuộc sống vinh hoa phú quý

Đúng 22h07 ngày 22/7: 3 con giáp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà, công thành danh toại, tình duyên hạnh phúc như ý, cuộc sống vinh hoa phú quý

Không chỉ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà Sửu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, công thành danh toại.

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