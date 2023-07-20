Từ ngày 22 đến hết tháng 7/2023: 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tình cảm đôi lứa đong đầy, cuộc sống sung túc viên mãn

Người tuổi Dậu có đường tài lộc hanh thông. Thu nhập ổn định giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn về tài chính, không cần lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu. Tuy vậy, bạn cần cố gắng hơn và tránh sự chủ quan để đạt được sự giàu có và thịnh vượng.

Tình cảm không suôn sẻ. Mâu thuẫn xảy ra giữa cặp đôi vì những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng cả hai đều đẩy vấn đề lên cao. Bạn không thể kiểm soát được cảm xúc và có những hành động hoặc lời nói quá đà, gây khó khăn cho mối quan hệ.

Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, bạn tìm ra hướng đi mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc, khiến chất lượng công việc được nâng cao còn thời gian thì được rút ngắn. Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa tập thể phát triển nhanh chóng trong ngày hôm nay. Nhờ vậy, bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, tương lai còn có thể phát triển hơn thế nữa.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ, bản mệnh cần chú ý hơn đến người thân của mình. Nếu đã lập gia đình, bạn và nửa kia cần phải chú ý trò chuyện, giao lưu với nhau nhiều hơn để tăng sự thấu hiểu, nếu không, đôi bên sẽ thường xuyên bất đồng ý kiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi dễ có tin vui bất ngờ liên quan đến lương thưởng, chế độ, trúng thưởng, tiền hoa hồng. Những thành quả bước đầu mà bản mệnh mang về cho tập thể được đánh giá cao nhưng đừng vì thế mà hấp tấp, khoe khoang. Con giáp này có thu nhập tốt, ổn định, không phải lo về các khoản chi trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên học cách tích lũy để những lúc sự cố bất ngờ xảy ra vẫn giữ được tâm thế chủ động.

Trên phương diện tình cảm, vợ chồng cảm thông, thấu hiểu, sống thiên về tình cảm. Tuổi Hợi còn biết cách chăm lo gia đình. Nhiều gia đình nên sắp xếp chuyến đi chơi gần nhà trong ngày này hoặc mời người thân đến nhà chơi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm