Quý nhân giúp đỡ: 3 con giáp sự nghiệp phát triển thuận lợi, cơ hội đầu tư lớn, kinh doanh phát tài, không phải lo về cơm áo gạo tiền, cuộc sống phất lên nhanh chóng từ cuối tháng 7/2023

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 22:05

Có thể kiếm tìm được những cơ hội đầu tư, kinh doanh phát tài mang lại những khoản lợi nhuận không nhỏ, làm dày thêm những khoản tích lũy của 3 con giáp này.

Tuổi Ngọ

Bản mệnh có nguy cơ đụng độ tiểu nhân hoặc chịu điều tiếng không đúng sự thật. Những kẻ tiểu nhân cố tình bày mưu và khiến cho con giáp này phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của những việc mà không phải do bản thân bạn gây ra. Phương diện tài lộc cũng kém sắc, có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất khiến bạn hụt hẫng. Nhưng trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, bạn cũng nên kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc, có thể chính sự thiếu quyết đoán sẽ khiến bản mệnh phải tiếc nuối về tiền bạc.

 

Ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm cũng chẳng được suôn sẻ. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương lại không thông cảm cho những áp lực mà bạn đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Quý nhân giúp đỡ: 3 con giáp sự nghiệp phát triển thuận lợi, cơ hội đầu tư lớn, kinh doanh phát tài, không phải lo về cơm áo gạo tiền, cuộc sống phất lên nhanh chóng từ cuối tháng 7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vướng phải những trục trặc bất ngờ. Đây không phải là lúc bạn thân thân trách phận mà hãy nhanh chóng nhìn nhận lại công việc để xác định gốc rễ vấn đề. Khi có đồng tiền dư dả trong tay, bản mệnh cũng chớ vội vàng đầu tư hoặc mua sắm theo lời rủ rê của những kẻ không thực sự thân thiết. Trước khi rút tiền làm việc gì, bạn cần kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh rơi vào bẫy. 

Thổ khắc Thủy, người còn độc thân dễ gặp đào hoa xấu, vì thế, bạn hãy chú ý giữ khoảng cách với các đối tượng có ý định tiếp cận mình. Bạn không nên quá vội vàng đến với bất cứ ai.

Quý nhân giúp đỡ: 3 con giáp sự nghiệp phát triển thuận lợi, cơ hội đầu tư lớn, kinh doanh phát tài, không phải lo về cơm áo gạo tiền, cuộc sống phất lên nhanh chóng từ cuối tháng 7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân gặp phải một số khó khăn trong sự nghiệp. Tính cách nóng nảy và bộp chộp của con giáp này có thể gây hiểu lầm với cấp trên. Trong những lúc bế tắc, hãy giữ bình tĩnh và nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ sẽ qua đi. Tuy vận may tài lộc chưa tốt cho sự nghiệp, nhưng thu nhập vẫn ổn định và có cơ hội kiếm thêm từ làm việc phụ. Dù người khác có dòm ngó, nhưng nếu kiếm tiền một cách trung thực, không ai có thể làm hại bạn.

Vận trình tình cảm của con giáp này có sự khởi sắc bất ngờ. Hy vọng tuổi Thân sẽ tiếp tục hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại và không quên rằng những người đã lừa dối sẽ phải đối mặt với hậu quả của hành động của họ nếu không tự nhận lỗi.

Quý nhân giúp đỡ: 3 con giáp sự nghiệp phát triển thuận lợi, cơ hội đầu tư lớn, kinh doanh phát tài, không phải lo về cơm áo gạo tiền, cuộc sống phất lên nhanh chóng từ cuối tháng 7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

PHÁT TÀI: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, sự nghiệp thăng quan tiến chức, thu nhập cải thiện đáng kể, tìm thấy một nửa của mình sau ngày 27/7

PHÁT TÀI: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, sự nghiệp thăng quan tiến chức, thu nhập cải thiện đáng kể, tìm thấy một nửa của mình sau ngày 27/7

Những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 35 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt