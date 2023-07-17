Quý nhân giúp đỡ: 3 con giáp sự nghiệp phát triển thuận lợi, cơ hội đầu tư lớn, kinh doanh phát tài, không phải lo về cơm áo gạo tiền, cuộc sống phất lên nhanh chóng từ cuối tháng 7/2023

Bản mệnh có nguy cơ đụng độ tiểu nhân hoặc chịu điều tiếng không đúng sự thật. Những kẻ tiểu nhân cố tình bày mưu và khiến cho con giáp này phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của những việc mà không phải do bản thân bạn gây ra. Phương diện tài lộc cũng kém sắc, có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất khiến bạn hụt hẫng. Nhưng trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, bạn cũng nên kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc, có thể chính sự thiếu quyết đoán sẽ khiến bản mệnh phải tiếc nuối về tiền bạc.

Ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm cũng chẳng được suôn sẻ. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương lại không thông cảm cho những áp lực mà bạn đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vướng phải những trục trặc bất ngờ. Đây không phải là lúc bạn thân thân trách phận mà hãy nhanh chóng nhìn nhận lại công việc để xác định gốc rễ vấn đề. Khi có đồng tiền dư dả trong tay, bản mệnh cũng chớ vội vàng đầu tư hoặc mua sắm theo lời rủ rê của những kẻ không thực sự thân thiết. Trước khi rút tiền làm việc gì, bạn cần kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh rơi vào bẫy.

Thổ khắc Thủy, người còn độc thân dễ gặp đào hoa xấu, vì thế, bạn hãy chú ý giữ khoảng cách với các đối tượng có ý định tiếp cận mình. Bạn không nên quá vội vàng đến với bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân gặp phải một số khó khăn trong sự nghiệp. Tính cách nóng nảy và bộp chộp của con giáp này có thể gây hiểu lầm với cấp trên. Trong những lúc bế tắc, hãy giữ bình tĩnh và nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ sẽ qua đi. Tuy vận may tài lộc chưa tốt cho sự nghiệp, nhưng thu nhập vẫn ổn định và có cơ hội kiếm thêm từ làm việc phụ. Dù người khác có dòm ngó, nhưng nếu kiếm tiền một cách trung thực, không ai có thể làm hại bạn.

Vận trình tình cảm của con giáp này có sự khởi sắc bất ngờ. Hy vọng tuổi Thân sẽ tiếp tục hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại và không quên rằng những người đã lừa dối sẽ phải đối mặt với hậu quả của hành động của họ nếu không tự nhận lỗi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm