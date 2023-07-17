Đúng 7 ngày tới 24/7: 3 con giáp như cá gặp nước, cơ hội thăng tiến, mưu sự dễ thành, đạt thành tựu vượt bậc, chính tài phất lên nhanh chóng, đời sống tinh thần bước lên tầm cao mới

Không cần bỏ ra quá nhiều công sức, bản mệnh vẫn có thể đạt được điều mình muốn. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể tự tin thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Chẳng những vậy, vận trình tài lộc của tuổi Thìn rất vượng, con giáp này được Thực Thần độ mệnh nên tiền bạc không cần phải lo lắng. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để tăng thêm thu nhập, bạn đã có kế hoạch sẵn sàng cả rồi.

Trái lại đường tình duyên khá kém sắc. Ngũ hành xung khắc cảnh báo những mâu thuẫn giữa bản mệnh người ấy có thể khiến cho mối quan hệ càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Con giáp này không biết phải làm thế nào để thể hiện tình cảm trong khi nửa kia luôn đòi hỏi bạn phải chủ động nhiều hơn.

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Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có lòng quyết tâm để hiện thực hóa các kế hoạch của mình, tuy nhiên bạn lại thường phải nhận lấy sự phản đối của mọi người. Có lẽ kế hoạch của bạn vẫn còn điều gì chưa thực sự chính xác.

Thay vì việc mù quáng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời người khác, bản mệnh nên thử bình tĩnh lại để có thể xem xét mọi yếu tố trong và ngoài kế hoạch. Việc làm này tưởng như mất thời gian nhưng lại giúp bạn tiết kiệm nhiều công sức giải quyết rắc rối có thể phát sinh trong tương lai.

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Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cần cẩn thận tránh rắc rối như thị phi, kiện tụng, mất công trắng trợn hoặc bị nghỉ việc giữa chừng. Trong công việc, không nên quá thân thiết với bất kỳ ai và giữ một khoảng cách để tránh gặp khó khăn từ người khác. May mắn là tình hình tài chính không bị ảnh hưởng bởi những trục trặc trong công việc. Nhiều người sẽ trả nợ hoặc được người khác trả nợ.

Vận trình tình cảm được nhận định là khá ổn định. Hãy không để ý những lời nói tiêu cực từ người khác. Hãy sống cho bản thân và những người yêu thương bạn, không phải ai cũng đáng để quan tâm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm