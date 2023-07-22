Từ cuối tháng 7/2023: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, thành công ngoài mong đợi, tài vận hanh thông rực rỡ, thu lợi nhuận cực lớn, đào hoa nở rộ, tương lai thịnh vượng

Tuổi Tý có nhiều tiến bộ trong công việc. Mọi rắc rối trước mắt đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm và cả năng lực sẵn có của bản mệnh. Thêm vào đó, con giáp này khá linh hoạt trong cách ứng biến nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bản mệnh cũng rất có sở trường trong việc kết nối mọi người, xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Cũng nhờ điều này mà tạo dựng được uy tín.

Tuy nhiên, tuổi Tý được nhắc nhở nên cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình. Con giáp này đang để sự nghiệp chiếm dụng gần hết thời gian vốn dĩ dành cho bạn đời, thiếu sự sẻ chia và quan tâm sẽ rất dễ dẫn tới rạn nứt.

Đối với tuổi Dần, điềm báo cho thấy sự thăng tiến trong công việc có thể gặp khó khăn vì có kẻ có ý định lợi dụng để hại bạn. Do đó, hãy cẩn trọng và tỉnh táo trong quá trình làm việc để tiến bộ một cách ổn định. Tài chính có thể lúc tốt lúc xấu, nhưng may mắn là có sự hỗ trợ từ bạn bè và người thân giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.

Đối với tình yêu, người độc thân cần cẩn trọng, tránh bị lừa dối trong mối quan hệ mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thể gặp đôi chút khó khăn. Công việc của bạn dường như không được như ý, cẩn thận kẻo gặp họa hao tài tốn của. Chính vì thế các kế hoạch của bạn cần phải được tính toán kỹ lưỡng và tiến hành đúng để tránh những tình huống bất ngờ có thể xảy đến. Ngoài ra, con giáp này cũng nên đề phòng các việc liên quan đến pháp luật, tố tụng kẻo gặp rắc rối với chính quyền. Hãy tự nhắc nhở bản thân luôn làm việc một cách nghiêm túc, thận trọng, tuân thủ pháp luật và đừng bao giờ nghĩ tới việc làm ăn khuất tất vì sớm muộn gì cũng phải trả giá.

Hung vận khiến chuyện tình cảm của Sửu gặp khá nhiều vấn đề. Các cặp đôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, bất đồng sâu sắc, khoảng cách cũng ngày một xa hơn khiến tâm trạng của bản mệnh trở nên ủ dột. Nếu tuổi Sửu không tìm cách níu giữ thì rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm