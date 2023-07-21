Sau 23h59 ngày 23/7: 3 con giáp được thần Tài gọi trúng tên, tài vận không ngừng tăng trưởng, tạo dựng khối tài sản to lớn, cuộc sống trải thảm đỏ dài, khiến ai cũng ghen tị

Tuổi Dần va hay gặp rắc rối với sếp hoặc trong khâu quản lý nhân sự. Sống tử tế nhưng đời cứ ép bản mệnh phải nổi giận, gặp tiểu nhân thì nhiều còn người tốt thì ít, toàn tự ôm những rắc rối từ đâu rơi xuống. Tài lộc của con giáp này cũng bấp bênh không kém, công danh cũng vậy. Bỏ nhiều tiền để lo việc nhưng không thấy kết quả do tiểu nhân ngáng đường. Việc gì ở cơ quan hay trong nhà cũng đến tay bản mệnh lo, tự bỏ tiền túi ra lo.

May mắn đem lại sự yên ổn cho chuyện tình yêu và gia đình. Đời người có lúc lên lúc xuống. Ở vào lúc hoạn nạn, đừng ngại tâm sự chia sẻ với bạn bè, ai tốt sẽ ở lại ai xấu tự khắc lộ bộ mặt thật ra.

Luôn có tinh thần tò mò và hiếu kỳ, sẵn sàng khám phá những điều mới lạ và nghiên cứu chúng. Sự nhiệt huyết của bạn đã giúp bạn nhanh chóng tiến bộ và đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, vận trình tài lộc có xu hướng giảm sút đáng kể. Do đó, hãy chi tiêu tiết kiệm và không quá lạm dụng tiền bạc, vì nguồn thu nhập hiện tại không phải là dồi dào.

Vận trình tình cảm của bạn đang ổn định. Dù bạn và người bạn đang yêu đang ở xa nhau do công việc, nhưng sự tin tưởng và tình cảm chân thành vẫn được dành cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn chiếm lợi cho riêng mình nên chẳng ai chịu lùi bước, công việc dường như lâm vào bế tắc, giậm chân tại chỗ. Con giáp này nên ý thức được đâu là thứ thuộc về mình, còn đâu là thứ mình nên buông bỏ, chớ tham lam kẻo tham thì thâm. Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có chứ không phải chạy theo nhu cầu của người này, người khác.

Nên xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm