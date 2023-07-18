Đúng 7 ngày tới 25/7: 3 con giáp may mắn, sự nghiệp phát đạt, thu nhập gia tăng, gặt hái không ít thành công, tiền bạc chảy về túi ào ạt, thoải mái chi tiêu, cuộc sống sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18/07/2023 23:36

Ngoài nguồn thu nhập chính khá ổn định ra thì bản mệnh còn có cả nguồn thu phụ bên ngoài vẫn đang gia tăng, nhất là chuyện buôn bán kinh doanh rất phát đạt.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sự tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu mà mình muốn. Bạn sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc. Với những người đang cạnh tranh trong công việc thì đây là lợi thế giúp bạn trở nên nổi bật và chiếm thế thượng phong trước đối thủ. Tuy nhiên, cây cao thì đón gió lớn, cũng bởi vì quá mạnh mẽ và nổi bật nên con giáp này dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân muốn đặt điều, bôi nhọ, hạ thấp danh dự và uy tín của tuổi Mão. Bạn nên tránh hành động lỗ mãng, nóng nảy để không gặp phiền toái không đáng. 

Vận trình tình cảm có chiều hướng sa sút do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, mọi thứ không diễn ra như ý dù bạn đã cố sắp xếp, lên kế hoạch cẩn thận. Hạnh phúc là điều ai cũng muốn nhưng đôi khi cần chấp nhận sự thật, dựa vào thực tế để có cách hành xử thích hợp.

Đúng 7 ngày tới 25/7: 3 con giáp may mắn, sự nghiệp phát đạt, thu nhập gia tăng, gặt hái không ít thành công, tiền bạc chảy về túi ào ạt, thoải mái chi tiêu, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên chú ý làm việc cẩn thận bởi họa tiểu nhân đang đến gần. Sự chủ quan kết hợp với những tin đồn thổi thất thiệt dễ khiến cho con giáp này đánh mất hình ảnh và uy tín trong mắt cấp trên. Bất cứ tình huống nào tuổi Thìn cũng cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Đừng quên tiểu nhân chỉ đợi lúc bản mệnh sơ suất để lộ ra sơ hở và giở trò đâm chọt, công kích. Con giáp này hoàn toàn có thể tránh được những điều đó nếu cẩn thận ngay từ đầu.

Tuổi Thìn cũng không gặp may trên phương diện tình cảm, mối quan hệ lúc hợp lúc tan khiến cho chính con giáp này cũng cảm thấy nghi ngờ về quyết định lúc trước của mình. Nhưng nếu nỗ lực hàn gắn chỉ đến từ một phía, đến lúc cả hai cùng chán nản thì khả năng rạn nứt, đổ vỡ là rất lớn.

Đúng 7 ngày tới 25/7: 3 con giáp may mắn, sự nghiệp phát đạt, thu nhập gia tăng, gặt hái không ít thành công, tiền bạc chảy về túi ào ạt, thoải mái chi tiêu, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có thể gặp thử thách và cảm thấy thất vọng khi đối mặt với thực tế khó khăn. Đừng quên rằng chỉ có nền tảng vững chắc mới giúp bạn chọn hướng đi phù hợp và tránh xung đột với người khác. Hãy kiểm soát cách giải quyết vấn đề và tránh trì hoãn, nhạy cảm và bị kích động bởi người khác. Hãy điều chỉnh tâm lý và kiên nhẫn hơn đối với mọi việc và mọi người.

Về sức khỏe, hãy sửa ngay những sai sót nếu đang tiếp cận theo hướng không chính xác. Hãy tìm sự tư vấn từ chuyên gia hoặc tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Đúng 7 ngày tới 25/7: 3 con giáp may mắn, sự nghiệp phát đạt, thu nhập gia tăng, gặt hái không ít thành công, tiền bạc chảy về túi ào ạt, thoải mái chi tiêu, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

BỘI THU: 3 con giáp nhận tin mừng thăng tiến, quý nhân giúp đỡ, công việc khởi sắc, thu nhập rủng rỉnh, mọi sự thuận buồm xuôi gió bắt đầu từ ngày 20/7

BỘI THU: 3 con giáp nhận tin mừng thăng tiến, quý nhân giúp đỡ, công việc khởi sắc, thu nhập rủng rỉnh, mọi sự thuận buồm xuôi gió bắt đầu từ ngày 20/7

Sự hòa đồng và khả năng giao tiếp tốt giúp 3 con giáp này dễ dàng hòa nhập vào các nhóm và tạo một môi trường thoải mái cho mọi người.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 11 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 41 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son