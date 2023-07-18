Đúng 7 ngày tới 25/7: 3 con giáp may mắn, sự nghiệp phát đạt, thu nhập gia tăng, gặt hái không ít thành công, tiền bạc chảy về túi ào ạt, thoải mái chi tiêu, cuộc sống sung túc viên mãn

Người tuổi Mão sự tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu mà mình muốn. Bạn sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc. Với những người đang cạnh tranh trong công việc thì đây là lợi thế giúp bạn trở nên nổi bật và chiếm thế thượng phong trước đối thủ. Tuy nhiên, cây cao thì đón gió lớn, cũng bởi vì quá mạnh mẽ và nổi bật nên con giáp này dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân muốn đặt điều, bôi nhọ, hạ thấp danh dự và uy tín của tuổi Mão. Bạn nên tránh hành động lỗ mãng, nóng nảy để không gặp phiền toái không đáng.

Vận trình tình cảm có chiều hướng sa sút do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, mọi thứ không diễn ra như ý dù bạn đã cố sắp xếp, lên kế hoạch cẩn thận. Hạnh phúc là điều ai cũng muốn nhưng đôi khi cần chấp nhận sự thật, dựa vào thực tế để có cách hành xử thích hợp.

Tuổi Thìn nên chú ý làm việc cẩn thận bởi họa tiểu nhân đang đến gần. Sự chủ quan kết hợp với những tin đồn thổi thất thiệt dễ khiến cho con giáp này đánh mất hình ảnh và uy tín trong mắt cấp trên. Bất cứ tình huống nào tuổi Thìn cũng cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Đừng quên tiểu nhân chỉ đợi lúc bản mệnh sơ suất để lộ ra sơ hở và giở trò đâm chọt, công kích. Con giáp này hoàn toàn có thể tránh được những điều đó nếu cẩn thận ngay từ đầu.

Tuổi Thìn cũng không gặp may trên phương diện tình cảm, mối quan hệ lúc hợp lúc tan khiến cho chính con giáp này cũng cảm thấy nghi ngờ về quyết định lúc trước của mình. Nhưng nếu nỗ lực hàn gắn chỉ đến từ một phía, đến lúc cả hai cùng chán nản thì khả năng rạn nứt, đổ vỡ là rất lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có thể gặp thử thách và cảm thấy thất vọng khi đối mặt với thực tế khó khăn. Đừng quên rằng chỉ có nền tảng vững chắc mới giúp bạn chọn hướng đi phù hợp và tránh xung đột với người khác. Hãy kiểm soát cách giải quyết vấn đề và tránh trì hoãn, nhạy cảm và bị kích động bởi người khác. Hãy điều chỉnh tâm lý và kiên nhẫn hơn đối với mọi việc và mọi người.

Về sức khỏe, hãy sửa ngay những sai sót nếu đang tiếp cận theo hướng không chính xác. Hãy tìm sự tư vấn từ chuyên gia hoặc tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm