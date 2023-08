Liên tiếp 3 ngày 19-21/7 TÀI LỘC NẶNG TAY: 3 con giáp không ngừng cố gắng, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến lên vị trí xứng đáng, nguồn thu nhập tốt, cuộc sống trải thảm hồng

Người tuổi Dậu có nhiều cảm xúc tiêu cực, dễ bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn trong công việc. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Bạn có thể sẽ nản chí vì đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên nếu bỏ cuộc dễ dàng thì bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy thành quả. Hãy nhờ rằng thành công thường không đến một cách dễ dàng, lời khuyên dành cho Dậu là hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu nhiều hơn.

Trái lại với những mảng tối trong sự nghiệp, đường tình duyên của con giáp này rất khởi sắc, mối quan hệ giữa bạn và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi sẽ gặp một số khó khăn. Bạn sẽ nhận được sự khen ngợi từ cấp trên và được khách hàng quý mến, mang lại thêm may mắn. Tuy nhiên, hãy giữ sự khiêm tốn, vì khiêm tốn càng nhiều, may mắn càng đến. Tuổi Hợi là con giáp thường gặp may mắn. Người làm công ăn lương sẽ có thu nhập ổn định và tiền thưởng tăng dần. Nếu làm nghề tự do, sẽ có người hỗ trợ và không thiếu việc làm. Với sự chăm chỉ, bạn sẽ có thu nhập tốt.

Tuy nhiên, cần chú ý đến tình cảm, vì có thể gặp tranh cãi và xung đột. Có những người đã đi qua cuộc đời bạn và để lại dư âm không thể quên. Đừng mang thù hận vào lòng để không hối tiếc sau này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm