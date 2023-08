Điểm danh 3 con giáp được Trời Phật thương yêu, sự nghiệp phát triển vượt bậc, chèo lái đời lên đỉnh vinh quang, tình duyên đỏ như son, tha hồ tận hưởng tháng ngày ấm êm bắt đầu từ ngày 20/7

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh có cơ hội quen được với những đối tác, bạn hàng triển vọng. Đôi bên có cùng chung mục tiêu và cách thức làm việc nên quá trình hợp tác vô cùng ăn ý, cùng thu về lợi nhuận khả quan. Với người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên có thể hoàn thành các nhiệm vụ khó vô cùng nhanh chóng. Bạn còn có thể học hỏi từ đối phương những bài học đáng quý, vì thế hãy luôn dành thời gian lắng nghe đối phương.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng quan hệ giữa con giáp này và người nhà lại quá lạnh nhạt. Dường như các thành viên trong gia đình đang thiếu thấu hiểu nhau, không biết đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ, cân nhắc tính đúng sai của vấn đề.

Tuổi Dần

Tuổi Dần của bạn sẽ gặp khó khăn do sự phức tạp từ đồng nghiệp, đối tác kinh doanh hoặc cấp dưới. Có những xung đột và mọi người làm việc vất vả mà không có sự thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau. May mắn là vận may và tài lộc sẽ mang lại nhiều nguồn thu lớn nhỏ thông qua mối quan hệ xã giao tốt.

Mặc dù, tuổi Dần phải tự mình vất vả và không nhờ cậy gia đình, nhưng bạn sẽ gặp được những người bạn hữu giúp đỡ và có những cơ hội để thành công.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm