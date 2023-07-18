BỘI THU: 3 con giáp nhận tin mừng thăng tiến, quý nhân giúp đỡ, công việc khởi sắc, thu nhập rủng rỉnh, mọi sự thuận buồm xuôi gió bắt đầu từ ngày 20/7

Công việc tiến triển thuận lợi, đón nhiều niềm vui phơi phới. Đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng càng có lợi, gặp may mắn về tài chính. Bạn có thể sẽ ký được hợp đồng có giá trị cao, bỏ túi không ít lợi nhuận. Tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, lộc lá ào ào đổ về nhà nên không phải suy tính quá nhiều với chuyện chi tiêu, cứ thoải mái làm theo ý mình mà thôi. Nếu thấy hứng thú với dự án đầu tư hay kinh doanh nào đó, bạn có thể thử sức. Nhưng lưu ý tìm hiểu kỹ càng trước khi tham gia, đừng vì nghe lời dụ dỗ của người khác mà tiền mất tật mang.

Ngũ hành xung khắc cảnh báo chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, bạn cần phải hàn gắn lại trước khi quá muộn. Thử thách hiện tại quá lớn, nếu cả hai không đủ quyết tâm và kiên trì thì rất khó vượt qua những chông gai phía trước. Người độc thân nên chủ động mở lòng hơn mới mong tìm được người phù hợp.

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Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Với đầu óc tỉnh táo và nhanh nhạy, bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội và giành lợi thế trước đối thủ hoặc đồng nghiệp của mình. Hãy tự tin thể hiện những ưu điểm của mình, bạn sẽ khiến cho nhiều người phải khâm phục. Tuy nhiên, khi gặt hái được thành công, bạn đừng nên kiêu ngạo kẻo khiến kẻ tiểu nhân chú ý, gây phiền phức cho bản thân.

Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Nếu có thời gian, hãy tập luyện thể dục thể thao, chớ ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có cơ hội để đòi công bằng cho mình nếu cảm thấy bất công. Những người đang học hoặc xin thăng chức sẽ có lợi ích, nhưng cần nỗ lực hơn thay vì chỉ trông chờ vào những yếu tố khác. Tài lộc ổn định, mặc dù không nhiều nhưng đủ để duy trì. Để kiếm tiền nhanh, tuổi Tý cần có sự quyết tâm và dám đương đầu với công việc lớn. Đặc biệt, những người trẻ tuổi phải chấp nhận khó khăn, vì không chịu khó sẽ gặp khó khăn về tài chính sau này.

Vận trình tình cảm không ổn định, cần thời gian để xây dựng và hiểu rõ hơn. Tuổi Tý không nên chỉ trích đối tác vì thiếu quan tâm hay sự hiểu biết về mình. Bạn bè cũng vậy, hãy thật thà và không giả tạo.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm