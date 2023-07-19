Liên tiếp 7 ngày từ 20-26/7: 3 con giáp có quý nhân trợ giúp, đi đúng hướng, cơ hội tăng tiến, tài lộc ào ạt đổ về nhà, mọi việc hanh thông, đào hoa nở rộ

Người tuổi Tỵ tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó. Với tinh thần hăng hái và yêu thích, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa tốt đẹp, mỗi ngày đi làm với Tỵ thực sự là một ngày vui. Đường tài lộc có nhiều chuyển biến tích cực. Tiền bạc không còn là nỗi lo với người cầm tinh Rắn bởi bạn đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng. Điều này cho thấy bạn đang đầu tư đúng hướng và xứng đáng hết mình vì nó.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ của tuổi Tỵ có thể rơi vào một mối quan hệ lưng chừng. Bản mệnh và đối phương đều có cảm tình với nhau nhưng chưa đủ lớn để có thể gọi là tình yêu nên vẫn muốn tạm thời dừng lại ở mức tìm hiểu chứ chưa đặt vấn đề để tiến tới tình yêu.

Tuổi Ngọ khó tránh những xui xẻo. Công việc vốn đang suôn sẻ lại phát sinh sự cố nửa chừng, không chỉ khiến bản mệnh tốn nhiều công sức để khắc phục mà còn làm ảnh hưởng tới uy tín đã xây dựng từ bấy lâu. Khả năng phán đoán vấn đề của con giáp này cũng không còn nhạy bén và tinh chuẩn như thường ngày. Bản mệnh chớ vội tin vào trực giác chủ quan mà đưa ra nhận định trong lúc nóng vội. Tốt nhất tuổi Ngọ nên tham khảo ý kiến từ nhiều người để có cái nhìn toàn diện nhất về vấn đề.

Vận tình cảm nhiều xáo trộn. Cứ cãi nhau rồi làm lành, làm lành được vài bữa lại cãi nhau khiến trạng thái tinh thần của cả hai đều mỏi mệt. Các cặp đôi cần nên lắng nghe để thấu hiểu nửa kia hơn, từ đó mâu thuẫn, xung đột cũng sẽ vơi bớt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể tận dụng việc đầu tư và kinh doanh. Bạn cần đều đặn và kiên nhẫn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hàng ngày để duy trì sự tăng trưởng ổn định. Trong ngày, hãy tránh để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến các việc khác. Hãy nhìn vào các khía cạnh khác của vấn đề và học hỏi từ đó thay vì tức giận hay bực bội.

Trên mặt tình cảm, những cử chỉ yêu thương và sự hiểu biết từ nửa kia mang lại hạnh phúc cho tuổi Mùi. Hãy tìm thời gian và ưu tiên cho gia đình nhỏ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm