Bắt đầu từ ngày 19/7: 3 con giáp sở hữu tài năng vượt trội, sự nghiệp thăng tiến, con đường phát triển rộng mở, thừa thắng xông lên, tương lai vô cùng tươi sáng, cuộc sống viên mãn

Tuổi Dần

Trong công việc, tuổi Dần của bạn sẽ gặp khó khăn do sự phức tạp từ đồng nghiệp, đối tác kinh doanh hoặc cấp dưới. Có những xung đột và mọi người làm việc vất vả mà không có sự thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau. May mắn là vận may và tài lộc sẽ mang lại nhiều nguồn thu lớn nhỏ thông qua mối quan hệ xã giao tốt.