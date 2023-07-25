Từ sau ngày 27/7: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ, thăng tiến thần tốc, có tầm nhìn xa trông rộng, vận đào hoa nở rộ, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 25/07/2023 13:35

Đây là thời điểm lý tưởng để 3 con giáp này chớp lấy thời cơ, bứt tốc phát triển đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Sự xuất hiện của Tam Hợp cục, người tuổi Thìn làm việc hiệu quả hơn hẳn, gây dựng được uy tín với những gì mình đã làm. Hầu hết công việc đều được hoàn thành gọn ghẽ và gây ấn tượng tốt với cấp trên, cứ đà này tiến lên thì mục tiêu của bạn sẽ chẳng có gì là xa vời. Thìn còn có cả Thiên Tài độ mệnh, cát tinh này mang tới may mắn ở phương diện tài lộc. Chuyện làm ăn thuận lợi, thu nhập tốt vì cơ hội kiếm tiền tự tìm đến với con giáp này chứ không phải bôn ba vất vả nhiều như người khác. 

Kim được Thổ dưỡng, bản mệnh được nhắc nhở nên đề phòng vật sắc nhọn như dao, kéo, vật sắc... chú ý kẻo bị thương. Trong quá trình làm việc và di chuyển, Thìn cũng phải chú ý, hạn chế làm việc không có đồ bảo hộ đúng quy định để đảm bảo sự an toàn của chính mình.

Từ sau ngày 27/7: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ, thăng tiến thần tốc, có tầm nhìn xa trông rộng, vận đào hoa nở rộ, cuộc sống sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần không được may mắn trong công việc. Bản tính cực đoan, dễ phạm tiểu nhân và quan hệ người thân gần ít xa nhiều, khiến bạn khó lòng nhờ vả trong những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, vận may tài lộc vẫn đồi dào và bạn có thể kiếm được việc làm mới. Tiền lương của bạn sẽ tăng, nhưng trách nhiệm trong công việc cũng sẽ nặng nề hơn. Người đang tìm việc có thể sớm tìm được công việc phù hợp.

Bạn có cuộc hẹn tối nay quan trọng, liên quan đến tương lai của mình trong tình cảm. Đi đường, bạn có thể gặp người khó khăn và muốn giúp đỡ.

Từ sau ngày 27/7: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ, thăng tiến thần tốc, có tầm nhìn xa trông rộng, vận đào hoa nở rộ, cuộc sống sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kiếp Tài xuất hiện đem lại xui xẻo cho công việc của Mão. Bạn dễ gặp vấn đề liên quan tới mất mát tài liệu, hàng hóa hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp, khách hàng. Là con giáp cố chấp nên Mão cũng không chịu thua trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào ở cơ quan.  Bạn nên cẩn thận kẻo mất tiền oan vì bất cẩn, coi chừng bị người khác lợi dụng chuyện tiền bạc. Tiền bạc kiếm được nên có kế hoạch phòng bị cho tương lai, đừng cho người khác vay mượn bất kể lãi cao như thế nào.

Chuyện tình cảm của con giáp này không ổn vì Mộc Kim bất dung. Sự đeo bám của bạn có khi lại khiến họ sợ đó, cứ lạnh lùng một thời gian xem sao nhé. Bên cạnh đó con giáp này cũng cần bớt lo hộ chuyện cho người khác, lòng tốt của bạn đang đặt sai chỗ rồi.

Từ sau ngày 27/7: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ, thăng tiến thần tốc, có tầm nhìn xa trông rộng, vận đào hoa nở rộ, cuộc sống sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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