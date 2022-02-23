Tháng 2 vất vả nhưng tháng 3 phát tài, 3 con giáp mưu sự tất thành, tiền bạc hân hoan, vận số đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 16:00

Những con giáp này trải qua tháng 2 không được suôn sẻ như ý muốn nhưng tử vi có nói, tháng 3 là thời gian cho họ phát triển rực rỡ, cả tình lẫn tiền đều thăng hoa.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 3 tới đây khoảng thời gian con giáp tuổi Thân vượng đường tài lộc. Được lộc trời ban, tuổi Thân may mắn hơn trong vận trình, dễ gặp nhiều chuyện thuận lợi nếu làm các công việc liên quan đến tiền bạc tài chính. Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội kiếm tiền khiến người khác phải bất ngờ. Những người tuổi Thân hãy chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ đừng nên ham cái lợi trước mắt.

Thời điểm này tuổi Thân gặp được quý nhân, lại được Thần Tài bao bọc, gặp may mắn mọi đường.Con giáp này khi gặp được cơ hội sẽ giống như cá gặp nước. Về mặt công danh, tài vận trong thời gian tăng mạnh, vượt qua cả kỳ vọng. Ngoài khoản thu nhập tự kiếm, Thân còn được thừa kế tài sản hoặc tặng quà giá trị.

Tháng 2 vất vả nhưng tháng 3 phát tài, 3 con giáp mưu sự tất thành, tiền bạc hân hoan, vận số đỏ rực - Ảnh 1
Tháng 3 tới đây khoảng thời gian con giáp tuổi Thân vượng đường tài lộc - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Trên sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tỵ phát triển rực rỡ nhất là vào tháng 3 sắp tới đây. Chính vì vậy, bạn cần cố gắng hết sức mình trong lúc này, chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy cuộc sống viên mãn ai cũng ghen tỵ. Tháng 2 khó khăn bao nhiêu thì tháng 3 của họ sẽ cải thiện được cuộc sống rõ rệt bấy nhiêu, gặt hái thành công và càng ngày giàu có.

Trên phương diện tình cảm, những người tuổi Tỵ cát tinh soi nên ai còn độc thân sẽ tìm được một nửa của mình. Với những người đã có gia đình đây là khoảng thời gian vô cùng may mắn hạnh phúc, hãy tận hưởng thời gian bình yên này.

Tháng 2 vất vả nhưng tháng 3 phát tài, 3 con giáp mưu sự tất thành, tiền bạc hân hoan, vận số đỏ rực - Ảnh 2
Tháng 2 khó khăn bao nhiêu thì tháng 3 của Tỵ sẽ cải thiện được cuộc sống rõ rệt bấy nhiêu - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Trong tháng 3 dương lịch này, những người tuổi Dậu sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục, lội ngược dòng khi mà vận may gia tăng một cách rõ rệt, trong đó biểu hiện rõ nhất là đường tài vận và đường công việc. Về mặt công việc, người tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi hơn trước, có thể nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ hoặc được phê duyệt nguyện vọng tăng lương, tình hình tài chính vì thế mà rộng mở hơn.

Chính vì thế cuộc sống của người tuổi Dậu dự báo sẽ ấm, dư dả hơn khá nhiều so với tháng trước. Bên cạnh đó, nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể gây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tìm được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tiền bạc rủng rỉnh đem đến cho bản mệnh một tháng sung túc, hạnh phúc.

Tháng 2 vất vả nhưng tháng 3 phát tài, 3 con giáp mưu sự tất thành, tiền bạc hân hoan, vận số đỏ rực - Ảnh 3
Trong tháng 3 này, những người tuổi Dậu sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục, lội ngược dòng - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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