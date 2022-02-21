Cuối tháng Giêng, 3 con giáp hân hoan đón tài lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 13:20

Những con giáp này có tài vận tăng cao, được dự báo sẽ có bước tiến trong sự nghiệp vào cuối tháng Giêng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mạnh mẽ, nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ thể hiện được mình là người có trách nhiệm, nói được, làm được. Họ rất thực dụng, làm việc gì đều tính toán kỹ lưỡng. Người tuổi này có mối quan hệ tốt, được nhiều người yêu quý. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Tử vi dự đoán, cuối tháng Giêng, tài vận của con giáp này liên tục tăng cao. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương thì sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức. Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, họ ngày càng được cấp trên trọng dụng. Đồng thời, những người làm kinh doanh có thể chốt lời đơn hàng hoặc ký được những hợp đồng quan trọng. Tuy công việc bận rộn và có nhiều bước tiến nhưng con giáp này cũng cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cuối tháng Giêng, 3 con giáp hân hoan đón tài lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận - Ảnh 1
Cuối tháng Giêng, tài vận của con giáp này liên tục tăng cao. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người giàu lòng trắc ẩn, dễ đồng cảm với những người xung quanh mình. Cũng bởi vì vậy nên họ được nhiều người yêu quý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Bất kể con giáp này đi đến đâu, nhiều người muốn làm bạn với họ.

Cuối tháng Giêng, người cầm tinh con dê được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến. Con giáp tuổi này sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Họ sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Người làm ăn buôn bán thì thuận buồm xuôi gió, đường xuất hành rất vững vàng. Người tuổi này đi làm ăn xa sẽ mang về thành quả lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho những chuyến đi của mình.

Cuối tháng Giêng, 3 con giáp hân hoan đón tài lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận - Ảnh 2
Cuối tháng Giêng, người tuổi Mùi được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi có nói, cuối tháng Giêng, người tuổi Hợi được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, nhiều tin vui đến nhà. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới giúp tăng thêm lợi nhuận, tránh được thất thoát tiền bạc.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Hợi gặp được bạn làm ăn uy tín, lên kế hoạch cho một dự án mới. Người tuổi Hợi làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm nên có cơ hội sải cánh bay cao, không ngừng đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong sự nghiệp.

Cuối tháng Giêng, 3 con giáp hân hoan đón tài lộc, rộng đường thăng tiến, làm gì cũng thuận - Ảnh 3
Cuối tháng Giêng, người tuổi Hợi được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, nhiều tin vui đến nhà - Ảnh: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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