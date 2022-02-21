Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới: Bắt được cơ hội vàng, tiền bạc về phủ phê

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 13:45

Trong 10 ngày tới dự báo, 3 con giáp gặp được điều tốt lành, vận may lội ngược, cuộc sống có nhiều khởi sắc không ngờ.

Tuổi Mão

10 ngày tới là giai đoạn hoàng kim để tuổi Mão phát huy những ưu điểm và thế mạnh của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may cũng lội ngược dòng bất ngờ, cơ hội vàng đang ở trước mắt, phải nỗ lực và dũng cảm bước về phía trước, cuối năm sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Những ngày tháng trước khó khăn thế nào không biết nhưng nửa đầu năm nay, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bất kể là những người làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì thời điểm sắp tới là cơ hội vàng để nắm bắt thời cơ đổi đời.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới: Bắt được cơ hội vàng, tiền bạc về phủ phê - Ảnh 1
Tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may cũng lội ngược dòng bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ gặp thiên thời địa lợi nhân hòa trong 10 ngày tới giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may mỉm cười giúp vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, kéo theo tài vận dồi dào và tâm trạng luôn phơi phới, phấn khởi.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Hợi cũng có nhiều biến động, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần sẽ có những chuyển biến tích cực. Những ngày tháng khó khăn đã qua rồi,sắp tới đây, tuổi Hợi càng làm việc càng tìm được cơ hội tốt, thần tài và quý nhân tề tựu giúp họ giải quyết khó khăn còn tồn đọng, và tạo điều kiện để thăng hoa vào những năm sau.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới: Bắt được cơ hội vàng, tiền bạc về phủ phê - Ảnh 2
Cuộc sống tuổi Hợi cũng có nhiều biến động, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần sẽ có những chuyển biến tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

10 ngày tới sẽ là giai đoạn mà tuổi Ngọ sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình, có như thế thì vận may mới xuất hiện, mọi khó khăn của thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, tuổi Ngọ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ sáng suốt và tìm được hướng đi mới trong cuộc sống, giải tỏa mọi bí bách hiện tại.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ không còn phải phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nữa, bên cạnh đó công việc, tình cảm lẫn tài vận đều đang dần khởi sắc. Thời gian tới, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, bất kể là làm công ăn lương hay kinh doanh tự phát, chỉ cần nỗ lực và không ngừng kiên trì thì cơ hội tốt sẽ xuất hiện. Có thể tuổi Ngọ sẽ phát tài trong một đêm.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới: Bắt được cơ hội vàng, tiền bạc về phủ phê - Ảnh 3
Tuổi Ngọ không còn phải phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nữa - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

May mắn chiếu mệnh 3 con giáp từ giờ đến hết tháng 2, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, thoải mái tiêu xài

May mắn chiếu mệnh 3 con giáp từ giờ đến hết tháng 2, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, thoải mái tiêu xài

Bắt đầu từ giờ đến hết tháng 2, những con giáp dưới đây tranh thủ nghênh đón thần tài và quý nhân để có cuộc sống nhiều đột phá đáng mừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi 3 con giáp 3 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để