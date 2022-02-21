Tử vi 3 tháng tới đây (tháng 3,4,5/2022): 3 con giáp có duyên với Thần Tài, giàu sang hơn người, phú quý vinh hoa có đủ

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 13:30

Từ tổng quan tử vi 12 con giáp trong năm 2022 cho thấy 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân phù trợ và gặp nhiều may mắn, phú quý.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào năm 2022, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Đặc biệt, trong 3 tháng tới đây dự báo, người tuổi Sửu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Bên cạnh đó, những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp. Sự nghiệp lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Tử vi 3 tháng tới đây (tháng 3,4,5/2022): 3 con giáp có duyên với Thần Tài, giàu sang hơn người, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 1
Người tuổi Sửu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc của Tuất dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất có điềm sáng, đặc biệt là trong 3 tháng tới đây, thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Tử vi 3 tháng tới đây (tháng 3,4,5/2022): 3 con giáp có duyên với Thần Tài, giàu sang hơn người, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 2
Tài lộc tuổi Tuất có điềm sáng, đặc biệt là trong 3 tháng tới đây - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Dậu năm nay có thể nói là dẫn đầu. Họ có thành tích tốt nhất vào đầu năm 2022 này, đặc biệt là thời gian trong 3 tháng tới. Với sự phát triển không ngừng, con giáp tuổi Dậu có thể đạt được những bước tiến nhảy vọt về kinh tế, cải thiện điều kiện sống. Người tuổi Dậu đã gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian này, họ đã có thể giải quyết.

Không chỉ vậy, con giáp tuổi Dậu còn chuyển từ nghèo thành giàu, hoàn cảnh gia đình được cải thiện. Con giáp này có sự tự tin lớn hơn và có thể mở rộng kinh doanh. Chỉ cần người tuổi Dậu có can đảm và quyết tâm, họ có thể làm được nhiều điều mà ngày thường không thể làm được. Mọi thứ đang thay đổi tốt.

Tử vi 3 tháng tới đây (tháng 3,4,5/2022): 3 con giáp có duyên với Thần Tài, giàu sang hơn người, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 3
Con giáp tuổi Dậu còn chuyển từ nghèo thành giàu, hoàn cảnh gia đình được cải thiện - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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