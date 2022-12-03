Thần tiên tri dự đoán đúng giờ Sửu hôm nay (3/12/2022), TOP 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, của cải dư dôi, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Tam Hội giúp sức, sự nghiệp của người tuổi Thân đang có những bước tiến rõ ràng. Bạn có thể hoàn thành được những nhiệm vụ khó, khiến lãnh đạo vô cùng yêu mến và tin tưởng. Đây chính là lúc bạn cần tiếp tục cố gắng để tiến xa hơn. Bản mệnh cũng xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè đồng nghiệp do tính cách hài hước, cởi mở, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Người được bạn giúp đỡ thời điểm này có thể sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai đấy.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp cho các vấn đề sức khỏe của bản mệnh được cải thiện khi bản mệnh duy trì được lối sống lành mạnh trong thời gian dài vừa qua. Với những ai đang bắt đầu thử theo đuổi lối sống này cũng có thêm nhiều động lực để tiếp tục thói quen tốt này.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 7 ngày 3/12/2022 hôm nay mang lại cho tuổi Hợi đủ lợi thế nhất có thể, do đó con giáp này chỉ cần cố gắng chơi đúng luật. Còn với người lợi dụng điều đó để mang lại lợi ích cho riêng thì bản mệnh hãy điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên hãy làm những gì mà mình có thể không nên cố chạy theo.

Trong ngày Thủy Kim tương sinh, vận trình tình cảm của tuổi Hợi thuận lợi, nhất là những cơ hội mới cho những cặp đôi mới quen, hai người trở nên gần gũi nhau hơn. Những ai đang giận dỗi cũng có cơ hội để hòa giải căng thẳng, mâu thuẫn.

Trong ngày Thủy Kim tương sinh, vận trình tình cảm của tuổi Hợi thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Công việc lặp đi lặp lại không làm khó được người tuổi Tỵ, trái lại con giáp này còn có nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo được đánh giá cao. Tuy nhiên, bản mệnh dễ cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại và muốn có sự đổi mới, bứt phá.

Vận trình tài lộc sáng rõ. Mọi việc diễn ra đúng theo quỹ đạo mà con giáp này mong muốn đem lại nguồn thu nhập ổn định, dư dả.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ cảm thấy tự tin hơn khi có nhiều người theo đuổi và muốn có được tình cảm của con giáp này. Điều này cũng khiến những ai độc thân khá phân vân trong việc lựa chọn, bản mệnh nên bình tĩnh để thời gian nữa mới hiểu ai thực lòng với mình.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo