Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Tử vi hôm nay thấy cục diện Tương Hại gây rối, người tuổi Ngọ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ dành nhiều thời gian để lo chuyện bao đồng hoặc bàn tán, nói xấu người khác, bởi như vậy thì bạn rất dễ lơ đãng, sơ suất trong công việc.

Ngoài ra trong ngày này, tâm tính của tuổi Ngọ khá thất thường. Bản mệnh thay đổi quá nhanh đến mức người bên cạnh cũng chẳng thể nắm bắt được lúc nào vui hay buồn. Điều này có thể gây ra những tranh cãi với đối phương khi bản mệnh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Với người làm ăn, chuyện kinh doanh không hiệu quả là bởi bản mệnh đang bó hẹp mình trong những điều đã biết. Bạn cần mở rộng tư tưởng hơn nữa để nhận ra những cơ hội mới và dám chấp nhận thách thức trong những lĩnh vực mới.

Tử vi hôm nay thấy cục diện Tương Hại gây rối, người tuổi Ngọ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 2/12/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Mão khá bấp bênh, ảm đạm. Điềm báo tiểu nhân xuất hiện, khuấy đảo các kế hoạch nên bản mệnh làm gì cũng gặp trở ngại, đã vậy còn dễ bị hiểu lầm là người tắc trách, thiếu sự chuyên nghiệp.

Nhiều chuyện dồn lên đôi vai khiến con giáp này chỉ muốn bùng nổ, không thể nhờ cậy được ai vì mọi chuyện đều phải tự lực cánh sinh. Dù vậy, bản mệnh vẫn phải động viên mình cố gắng, kiên cường hơn để không bị khuất phục trước những chiêu trò mà kẻ xấu tạo ra mới mong có cơ hội lật ngược tình thế.

Thổ vượng cũng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, ăn đồ dầu mỡ.

Nhiều chuyện dồn lên đôi vai khiến con giáp này chỉ muốn bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 2/12/2022 hôm nay, không ít sóng gió cho tuổi Thìn. Trong công việc, bản mệnh mất tập trung vì những việc bên lề. Con giáp này cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc để không ảnh hưởng tới tiến độ chung cũng như làm mất uy tín của bản thân.

Về mặt tình cảm, hạnh phúc của con giáp này có nguy cơ tan vỡ khi mối quan hệ xuất hiện rất nhiều vấn đề nhưng chẳng ai chịu đứng ra hàn gắn. Tình cảm dần phai nhạt, chính bản thân hai người cũng không có sợi dây ràng buộc về tình cảm thì khả năng xuất hiện người thứ ba là rất lớn.

Về mặt tình cảm, hạnh phúc của con giáp này có nguy cơ tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo