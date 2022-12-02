Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (2/12), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN MAY MẮN, tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh, tin vui tới tấp, gia đạo ngập hỷ sự

12 con giáp tử vi 02/12/2022 16:25

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón thần may mắn vào nhà, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên vượng sắc, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây xung quanh.

Tuổi Thân

Tam Hội giúp sức, sự nghiệp của người tuổi Thân đang có những bước tiến rõ ràng. Bạn có thể hoàn thành được những nhiệm vụ khó, khiến lãnh đạo vô cùng yêu mến và tin tưởng. Đây chính là lúc bạn cần tiếp tục cố gắng để tiến xa hơn.

Bản mệnh cũng xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè đồng nghiệp do tính cách hài hước, cởi mở, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Người được bạn giúp đỡ thời điểm này có thể sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai đấy.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Thân luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (2/12), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN MAY MẮN, tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh, tin vui tới tấp, gia đạo ngập hỷ sự - Ảnh 1
Tam Hội giúp sức, sự nghiệp của người tuổi Thân đang có những bước tiến rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày Thứ Sáu 02/12/2022 này, Tuổi Thìn đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Thìn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Tuổi Thìn nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (2/12), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN MAY MẮN, tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh, tin vui tới tấp, gia đạo ngập hỷ sự - Ảnh 2
Tuổi Thìn nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Tị với bản tính cởi mở, lạc quan có thể đem lại nguồn năng lượng tích cực cho tập thể. Người có chức quyền có thể trở thành người đi tiên phong, hướng tập thể đi theo con đường phát triển mới đầy triển vọng.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi đáng quý, hãy khiêm tốn lắng nghe để có thể ngày một hoàn thiện bản thân.

Nhị Hợp khiến các mối quan hệ của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tiến triển tích cực. Nhờ bản tính hài hòa, cởi mở mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn vướng khó khăn.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (2/12), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN MAY MẮN, tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' vây quanh, tin vui tới tấp, gia đạo ngập hỷ sự - Ảnh 3
Nhị Hợp khiến các mối quan hệ của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tiến triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Cuối ngày mai, 2/12, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình không được may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui.

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