Thần Tài vẫy tay chào đón 3 con giáp trong 7 ngày tới (7/10 - 13/10), ơn trên chiêu đãi tài lộc, may mắn triền miên, thoát cảnh túng quẩn

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 20:43

Tử vi dự đoán, trong 7 ngày tới, những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn, cuộc sống dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí, chính vì thế luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn nên dễ dàng vượt qua mọi thử thách.

Tử vi có nói, trong 7 ngày tới, những người tuổi Ngọ do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc vượt bậc. Không những được quý nhân giúp đỡ, mà còn gặp được vô số cơ hội phát tài giàu có. Với những người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thành công nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng và đồng thời có thêm rất nhiều nguồn thu lớn.

Thần Tài vẫy tay chào đón 3 con giáp trong 7 ngày tới (7/10 - 13/10), ơn trên chiêu đãi tài lộc, may mắn triền miên, thoát cảnh túng quẩn - Ảnh 1
Tử vi có nói, trong 7 ngày tới, những người tuổi Ngọ do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào 7 ngày tiếp theo, chuyện tình duyên của người tuổi Dậu sẽ có những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc. Thời gian này, đường tình duyên của người tuổi Dậu sẽ vô cùng viên mãn bên nửa kia tạo ra nguồn động lực lớn để bạn phấn đấu sự nghiệp và thành công trong công việc.

Trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước thăng tiến thấy rõ. Những nỗ lực làm việc miệt mài, chăm chỉ của bạn đã được cấp trên ghi nhận. Ngoài ra, qua các mối quan hệ, bạn cũng có được không ít cơ hội đầu tư, kinh doanh hái ra tài lộc. Các công việc thời vụ, nghề tay trái cũng giúp người tuổi Dậu sẽ có cơ hội hốt vàng.

Thần Tài vẫy tay chào đón 3 con giáp trong 7 ngày tới (7/10 - 13/10), ơn trên chiêu đãi tài lộc, may mắn triền miên, thoát cảnh túng quẩn - Ảnh 2
Vào 7 ngày tiếp theo, chuyện tình duyên của người tuổi Dậu sẽ có những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, trong thời gian 7 ngày tiếp theo, những người tuổi Dần được Thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc. Sự nghiệp của Dần có bước đột phá, sẽ có cơ hội được cấp trên nhìn nhận, dễ dàng thăng quan tiến chức.

Đặc biệt, tuổi Dần vừa có phúc vừa có tài, lại được quý nhân trợ giúp, đại vận tới tay. Nếu có thể tận dụng được cơ hội này, những tuổi Dần theo con đường kinh doanh có khả năng sẽ đại phú, đại cát, tiền của từ trên trời rơi xuống, theo nhau vào cửa không ngừng.

Thần Tài vẫy tay chào đón 3 con giáp trong 7 ngày tới (7/10 - 13/10), ơn trên chiêu đãi tài lộc, may mắn triền miên, thoát cảnh túng quẩn - Ảnh 3
Tử vi cho biết, trong thời gian 7 ngày tiếp theo, những người tuổi Dần được Thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi sang Rằm tháng 9 âm lịch.

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