Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 11:36

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi sang Rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Thân

Đầu tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân có thể gặp phải một chút khó khăn. Tuy nhiên, những ngày sau đó bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, việc bạn cần làm là phải giữ vững lập trường của mình.

Tuy nhiên, thời gia cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho con giáp này không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ rất vui bởi những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sớm muộn gì bạn cũng đạt được những điều mà bạn mong muốn.

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn - Ảnh 1
Tuy nhiên, thời gia cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho con giáp này không có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp vào thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch. Những thành tựu mà bạn đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dù thành công thế nào cũng không nên quá kiêu ngạo. Nó có thể khiến những cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

Vận trình tài lộc của bạn sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nếu làm công ăn lương thì có nhiều cơ hội được thưởng nóng. Nếu làm kinh doanh thì có thể tìm thấy những khách hàng, đối tác triển vọng. Nhân duyên của người tuổi Thìn cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Hãy giữ quan hệ với những người chân thành, thẳng thắn và luôn thầm lặng quan tâm bạn chứ đừng ngó lơ họ. Nếu đã lập gia đình bạn hãy tìm cách hâm nóng tình cảm với người ấy.

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn - Ảnh 2
Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp vào thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, may mắn sẽ đến với người tuổi Tỵ. Nếu bạn có thể xử lý tốt mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đến cuối tuần do có cát tinh phù trợ nên bạn dễ tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, khẳng định uy tín. 

May mắn thật đấy nhưng bạn cũng phải nỗ lực hết mình, luôn ở trong tư thế sẵn sàng để không bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Vào đầu tuần chuyện tình cảm không được tốt lắm, dễ xảy ra tranh cãi. Nhưng đến cuối tuần mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ và tình cảm sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn - Ảnh 3
Dự đoán cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, may mắn sẽ đến với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, thứ Hai ngày 3/10/2022, 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

Qua đêm nay, thứ Hai ngày 3/10/2022, 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

Tử vi có nói, qua đêm nay 3/10, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, tha hồ giàu có.

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