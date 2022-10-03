3 ngày đầu tuần, cung tài vận đảo chiều, 3 con giáp hầu bao rủng rỉnh, dư dả tiền tiêu, ngủ êm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 10:24

Tử vi dự đoán, 3 ngày đầu tuần này, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặp được duyên lành nên công việc, tình yêu, cuộc sống đều ấm êm như ý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã có khí chất sang chảnh, họ thông minh và tài giỏi, đặc biệt thích hợp để làm quản lý. So với những con giáp khác, tuổi Thìn có năng lực tuyệt vời, dù dấn thân vào ngành nghề gì, họ đều có thể làm tốt bằng chính khả năng của mình.

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Vốn là người có trách nhiệm nên chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì nhất định sẽ xây dựng được sự nghiệp viên mãn, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

3 ngày đầu tuần, cung tài vận đảo chiều, 3 con giáp hầu bao rủng rỉnh, dư dả tiền tiêu, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, qua 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới. Những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. 

3 ngày đầu tuần, cung tài vận đảo chiều, 3 con giáp hầu bao rủng rỉnh, dư dả tiền tiêu, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 2
Tử vi có nói, qua 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách hiền lành và thật thà. Họ đối xử chân thành với tất cả mọi người nên dễ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Họ có số phú quý trời sinh, tuy nhiên, con đường làm giàu của họ lại không hề dễ dàng mà phải trải qua nhiều gian nan, trắc trở.

Bước sang 3 ngày đầu tuần, tuổi Tuất sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm đáng quý, có ích cho quá trình phát triển. Họ sẽ thường tìm được những cơ hội phát tài quý giá khiến họ một bước lên mây, trở thành người sung túc đáng ghen tị.

3 ngày đầu tuần, cung tài vận đảo chiều, 3 con giáp hầu bao rủng rỉnh, dư dả tiền tiêu, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 3
Bước sang 3 ngày đầu tuần, tuổi Tuất sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm đáng quý, có ích cho quá trình phát triển - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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