Đúng 9h mùng 9/9 âm lịch, 3 con giáp tiền vàng sung túc, lộc ập vào nhà, tha hồ hưởng phúc, mở cửa thấy Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 14:31

Vận đỏ sẽ liên tiếp kéo đến với 3 con giáp này vào 9h ngày 9/9 âm lịch. Vì vậy, bản mệnh hãy tranh thủ tận hưởng những ngày tuyệt vời này nhé.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết người biết ta. Họ luôn có những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Vì vậy mà một khi đã quyết định thì họ gần như đã nắm chắc phần thắng.

Đúng 9h ngày 9/9 âm lịch, người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Vì những thành tích tốt nên họ được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập. Với người chưa có công việc sẽ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giới thiệu cho công việc phù hợp với bản thân.

Đúng 9h mùng 9/9 âm lịch, 3 con giáp tiền vàng sung túc, lộc ập vào nhà, tha hồ hưởng phúc, mở cửa thấy Thần Tài - Ảnh 1
Đúng 9h ngày 9/9 âm lịch, người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp trực tính, ngay thẳng, có sao nói vậy. Nhưng cũng vì thế nên họ dễ làm mất lòng người khác. Nếu biết tiết chế cảm xúc của mình thì có thể trung hòa các mối quan hệ. Đúng 9h mùng 9/9 âm lịch, vận khí của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ.

Con giáp này nhận được nhiều tin vui trong sự nghiệp, chuyện vui nối tiếp nhau. Nếu làm công ăn lương thì có thêm thu nhập từ công việc làm thêm. Nếu làm nông nghiệp thì mùa màng bội thu. Biết nắm bắt thêm các cơ hội kiếm tiền khác thì Tuất sẽ có hầu bao rủng rỉnh, thu hái bộn tiền.

Đúng 9h mùng 9/9 âm lịch, 3 con giáp tiền vàng sung túc, lộc ập vào nhà, tha hồ hưởng phúc, mở cửa thấy Thần Tài - Ảnh 2
Đúng 9h mùng 9/9 âm lịch, vận khí của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, nhân hậu và độ lượng nhất trong 12 con giáp. Trong mọi chuyện, con giáp này luôn muốn dĩ hòa vi quý, chấp nhận cả phần thua thiệt về phía mình. Cũng chính vì vậy mà con giáp này giữ được hòa khí với mọi người. Càng về sau càng nhiều phúc báo.

Dự đoán đúng 9h mùng 9/9 âm lịch, những người tuổi Hợi có tài lộc rất vượng. Những chuyện may mắn liên tiếp tới gõ cửa. Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Hợi rũ bỏ được điềm xui, rước điều may về nhà. Với người làm nông nghiệp thì mưa thuận, gió hòa, mọi chuyện đều suôn sẻ. Đối với người làm ăn kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái, đưa về nguồn lợi đáng kể.

Đúng 9h mùng 9/9 âm lịch, 3 con giáp tiền vàng sung túc, lộc ập vào nhà, tha hồ hưởng phúc, mở cửa thấy Thần Tài - Ảnh 3
Dự đoán đúng 9h mùng 9/9 âm lịch, những người tuổi Hợi có tài lộc rất vượng. Những chuyện may mắn liên tiếp tới gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi top 3 con giáp này phát tài chỉ trong 2 ngày cuối tuần này, bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

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