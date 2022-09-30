2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 15:46

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi top 3 con giáp này phát tài chỉ trong 2 ngày cuối tuần này, bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Ngọ trong mệnh cách có 2 đại cát tinh chiếu mệnh, chính vì thế mà vận trình tài lộc được thăng cấp. Ngoài việc được cấp trên ưu ái thì tuổi Ngọ còn được không ít người giúp đỡ nữa.

Nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể gây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tìm được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn bình thường rất nhiều. Tiền bạc rủng rỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng.

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Ngọ trong mệnh cách có 2 đại cát tinh chiếu mệnh, chính vì thế mà vận trình tài lộc được thăng cấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, vào 2 ngày cuối tuần, tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ cuối năm là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Hợi thì có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

Đây chính là thời điểm tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán. Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra, đừng quá ngạc nhiên với số lợi nhuận mình thu được nhé.

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, vào 2 ngày cuối tuần, tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đi tìm con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất. Con giáp này trong mệnh đã có tài lộc vượng, vận khí tất nhiên không thể tồi, dù có gặp khó khăn trở ngại thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua, tìm được chỗ đứng cho mình.

Cát tinh Long Đức, Tử Vi, Tam Đài thay nhau trợ giúp người tuổi Thìn, chính nhờ thế mà vận trình thăng cấp nhanh chóng đến bất ngờ. Quý nhân vây quanh trợ mệnh, cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp dù là chuyển việc hay đứng ra khởi nghiệp cũng khá dễ dàng. Người tuổi Thìn đón tài vận bùng nổ, tiền thu về tay nhiều không đếm xuể, phúc lộc song hành.

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 3
Đi tìm con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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