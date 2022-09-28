Đúng ngày mai, 29/9/2022, Thiên Quan giáng họa, 3 con giáp vướng rắc rối như tơ vò, tài lộc lao dốc, tinh thần sa sút

Hãy xem tử vi 3 con giáp xui xẻo vào ngày mai 29/9/2022 để biết đề phòng nhé!

Tuổi Thìn Tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp thấy, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thìn có thể vướng vào mâu thuẫn với người có quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay. Khuyên bạn nên ý thức được vị trí của mình để không gây ra rắc rối khó giải quyết. Trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, con giáp này không nên ra vẻ kẻ cả, bắt người khác phải làm theo mong muốn của mình. Nếu muốn thuyết phục người khác, bạn cần phải đưa ra những quan điểm hợp tình hợp lý và có cách diễn đạt phù hợp. Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp thấy, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thìn có thể vướng vào mâu thuẫn với người có quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tiếp nối tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp, cục diện Tự Hình khiến người tuổi Ngọ thường xuyên băn khoăn khi đứng trước các sự lựa chọn. Có vẻ như cảm xúc và suy nghĩ của con giáp này thường xuyên mâu thuẫn, không ăn khớp với nhau. Khi cảm thấy không chắc chắn với những việc mình đang làm, bạn hãy bình tĩnh lại và tìm lời khuyên từ người khác. Chỉ cần giữ thái độ khiêm tốn, ham học hỏi thì mọi người sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ và đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao.

Tiếp nối tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp, cục diện Tự Hình khiến người tuổi Ngọ thường xuyên băn khoăn khi đứng trước các sự lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc khi gặp Thương Quan lâm mệnh. Bạn không gian dối nhưng dễ gặp phải người dối gian, lươn lẹo trong công việc, buôn bán. Tốt nhất hôm nay bạn không nên đưa ra quyết định quan trọng như thay đổi công việc, đầu tư dự án mới mà nên nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng đã. Chuyện tiền bạc phải cẩn trọng hết sức vì lâm Tương Xung. Hôm nay Hợi không nên đem theo nhiều tiền ra ngoài đường, cẩn thận cướp giật, mất mát đồ đạc, tiền bạc. Nhà không nên cho người lạ tùy tiện vào phòng kẻo xảy ra hiểu lầm liên quan đến tiền bạc trong nhà. Đường tình cảm kém may vì Thủy Hỏa tương khắc. Bất cứ điều gì bạn nói ra không chừng mực cũng có thể bị đồn thổi thành chuyện lớn ngay đấy. Những người còn độc thân thì đừng sốt ruột mà yêu nhầm người, khả năng cao bạn sẽ chọn sai người nếu hấp tấp. Người tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc khi gặp Thương Quan lâm mệnh. Bạn không gian dối nhưng dễ gặp phải người dối gian, lươn lẹo trong công việc, buôn bán - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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