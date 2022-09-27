Đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28, 29, 30/9): chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, vàng chất đầy chum

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 08:59

Tử vi dự đoán, đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 9, những con giáp này vô cùng may mắn làm gì cũng thành công vượt trội.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp thì những con người tuổi Hợi khá may mắn đối với người tuổi Hợi. Nên đúng 3 ngày cuối cùng tháng 9, Hợi chính là con giáp gặp may mắn. Đối với công việc, chính do đầu óc thông minh luôn đi trước người khác, lại thêm tính nhanh nhẹn quyết đoán nên bạn thu về nhiều tiền bạc cho công việc làm ăn của mình.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi cũng vô cùng may mắn vì bạn gặp được người mình mong đợi đã đã lâu. Người này có thể tính đến chuyện lâu dài trong tương lai. Người đã có đôi có cặp thì tình yêu ngày càng thăng hoa, viên mãn.

Đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28, 29, 30/9): chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, vàng chất đầy chum - Ảnh 1
Trong 12 con giáp thì những con người tuổi Hợi khá may mắn đối với người tuổi Hợi. Nên đúng 3 ngày cuối cùng tháng 9, Hợi chính là con giáp gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi có nói, sang 3 ngày cuối tháng 9, vận mệnh của người tuổi Thân cơ bản là tốt đẹp. Bản mệnh gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn là xui xẻo. Mọi chuyện đều có những bước phát triển khả quan.

Về phương diện sự nghiệp, người đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ đạt kết quả khả quan bạn dễ được thăng tiến. Trong tài chính những người đã đi làm cũng sẽ có cơ hội thể hiện bản thân với đồng nghiệp và cấp trên. Về tài lộc, tuổi Thân có thể gặp một số cơ hội đầu tư sinh lời khiếm được bộn tiền trong thời gian sắp tới.

Đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28, 29, 30/9): chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, vàng chất đầy chum - Ảnh 2
Theo tử vi có nói, sang 3 ngày cuối tháng 9, vận mệnh của người tuổi Thân cơ bản là tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được xem là người thường gặp nhiều xui xẻo và luôn phải nỗ lực hết mình trong cuôc sống. Phần lớn những người này có tính cách hiền hòa, nhân hậu nên được những người xung quanh yêu mến và thường xuyên giúp đỡ. Chính vì thế, họ dễ thành công và giàu có hơn người.

Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9, con giáp tuổi Sửu dễ hưởng vượng khí từ gia môn, quý nhân phù trợ để gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng. Từ công việc đến chuyện tình cảm trong thời gian tới của tuổi Sửu đều được cát tinh soi chiếu.

Đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28, 29, 30/9): chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, vàng chất đầy chum - Ảnh 3
Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 9, con giáp tuổi Sửu dễ hưởng vượng khí từ gia môn, quý nhân phù trợ để gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài bảo hộ - Cát thần vây quanh, qua đêm nay 26/9, 3 con giáp hút cạn lộc trời, đắm mình dưới mưa tiền, ngồi một chỗ may mắn cũng kéo đến

Thần Tài bảo hộ - Cát thần vây quanh, qua đêm nay 26/9, 3 con giáp hút cạn lộc trời, đắm mình dưới mưa tiền, ngồi một chỗ may mắn cũng kéo đến

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