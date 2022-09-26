Tháng 10 dương lịch: Tài lộc leo thang, 3 con giáp được Ngọc hoàng sủng ái, tiền vàng cửa trước, tiền chắn cửa sau, hốt trọn tinh tú

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 12:22

Liệu bạn có nằm trong số con giáp may mắn nhất khi sang tháng 10 dương lịch. Hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Tuổi Sửu

Nếu những tháng trước, tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì bước sang tháng 10 dương lịch, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này. Người tuổi Sửu luôn chân thành, thông minh và nhanh nhạy.

Tuổi Sửu sẽ bước vào thời điểm gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh. Còn nếu được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy làm tốt nhất có thể, cơ hội sẽ rộng mở ngay trước mặt bạn đó.

Tháng 10 dương lịch: Tài lộc leo thang, 3 con giáp được Ngọc hoàng sủng ái, tiền vàng cửa trước, tiền chắn cửa sau, hốt trọn tinh tú - Ảnh 1
Nếu những tháng trước, tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì bước sang tháng 10 dương lịch, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi cho hay, vào tháng 10 dương lịch, người tuổi Thìn nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Trong thời gian tới, con giáp được Thần tài gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Tuổi Thìn sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn.

Dường như tuổi Thìn luôn nhiệt huyết với bất cứ điều gì được giao cho dù nó có đem lại lợi ích hay không. Trong thời gian này, chỉ cần tuổi Thìn cố gắng hoàn thành, nguồn tài chính của bạn lên cao ngất ngưởng, gấp bội tiền trong năm. Cuộc sống của bạn sẽ vô cùng viên mãn thành công rực rỡ.

Tháng 10 dương lịch: Tài lộc leo thang, 3 con giáp được Ngọc hoàng sủng ái, tiền vàng cửa trước, tiền chắn cửa sau, hốt trọn tinh tú - Ảnh 2
Tử vi cho hay, vào tháng 10 dương lịch, người tuổi Thìn nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo, bước sang tháng 10 dương lịch, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Tuất sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Hãy lên ý tưởng và thực hiện chúng thật tỉ mỉ bạn sẽ được thần tài hộ mệnh và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng chính là khoảng thời gian tuổi Tuất có thể đầu tư mở rộng kinh doanh để cuộc sống trở nên viên mãn như mình mong muốn.

Tháng 10 dương lịch: Tài lộc leo thang, 3 con giáp được Ngọc hoàng sủng ái, tiền vàng cửa trước, tiền chắn cửa sau, hốt trọn tinh tú - Ảnh 3
Tử vi dự báo, bước sang tháng 10 dương lịch, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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