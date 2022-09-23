Trời đất dung hòa, sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đón vô vàn vận may, lộc bùng nổ như pháo hoa, thu nhập tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 11:24

Sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đủ đầy. Bản mệnh chỉ cần cố gắng hết mình sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu lộc lá đầy nhà, làm ăn xuôi thuận. Con giáp có cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp, chạm tới những thành công vang dội. Hỷ sự ngập lối, con giáp liên tiếp gặp may tiền bạc.

Với những người đang định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ phát triển sự nghiệp của bản thân theo một hướng khác. Tuổi Dậu làm kinh doanh cần làm việc chăm chỉ hơn. Hãy coi những khó khăn, vấp ngã là bài học để trưởng thành, vững vàng hơn trong thời gian tới.

Trời đất dung hòa, sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đón vô vàn vận may, lộc bùng nổ như pháo hoa, thu nhập tăng vùn vụt - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu lộc lá đầy nhà, làm ăn xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vận trình vượng phát, tài lộc thăng hạng khi sang tháng 9 âm lịch. Con giáp may mắn này từng bước vươn lên để đạt được những thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Họ càng làm việc chăm chỉ nên được cấp trên trọng dụng, nâng đỡ lên những vị trí cao hơn.

Tiền tài của con giáp tăng lên nhanh chóng, Tỵ có thể tự tay xây dựng cơ ngơi vững chắc cho riêng mình. Vận tình duyên của con giáp ngày càng thuận lợi. Bản mệnh có khả năng sẽ gặp được đối tượng như ý trong tương lai rất gần.

Trời đất dung hòa, sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đón vô vàn vận may, lộc bùng nổ như pháo hoa, thu nhập tăng vùn vụt - Ảnh 2
Người tuổi Tý vận trình vượng phát, tài lộc thăng hạng khi sang tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình phát đạt, hỷ sự tới nhà. Con giáp này không ngừng hoàn thiện bản thân, có nhiều quyết định đúng đắn cho công việc nên nhận được kết quả xứng đáng. Bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Hợi sẽ bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp.

Con giáp nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức rộng mở. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập thêm phần rủng rỉnh.

Trời đất dung hòa, sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đón vô vàn vận may, lộc bùng nổ như pháo hoa, thu nhập tăng vùn vụt - Ảnh 3
Bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Hợi sẽ bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tử vi nói, trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp này được Thần Tài yêu chiều hết mực ban cho vận đổi đời nếu biết nắm bắt thì cuộc sống thật sự bước sang một trang mới giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 9 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 27/9 âm lịch Dự đoán tử vi ngày mai 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 43 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 46 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026