Bước qua ngày mới (24/9), 3 con giáp tài lộc vụt sáng như sao băng, tiền chảy re re vào túi, Nam tào điểm tên trong sổ vàng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 09:36

Tử vi dự đoán, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất khi bước sang ngày mới 24/9.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, cá tính và tài trí hơn người. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ. Chẳng cần cậy nhờ ai Mùi vẫn nhà xe có đủ, sung túc hơn người.

Xem tử vi cho thấy, bước qua ngày mới 24/9, con giáp giàu có tuổi Mùi sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đếm tiền sái tay. Tuổi Mùi vượng vận tài lộc, đời sang trang mới chính là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Bước qua ngày mới (24/9), 3 con giáp tài lộc vụt sáng như sao băng, tiền chảy re re vào túi, Nam tào điểm tên trong sổ vàng - Ảnh 1
Xem tử vi cho thấy, bước qua ngày mới 24/9, con giáp giàu có tuổi Mùi sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp sống thiện lương, tử tế và thương người. Dù không khá giả hơn ai nhưng con giáp vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền.

Nhờ thế, bước sang ngày 24/9, tuổi Mão tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ có cơ may trúng số phát tài, đổi đời sau một đêm. Tuổi Mão còn vét cạn túi thần tài.

Bước qua ngày mới (24/9), 3 con giáp tài lộc vụt sáng như sao băng, tiền chảy re re vào túi, Nam tào điểm tên trong sổ vàng - Ảnh 2
Nhờ thế, bước sang ngày 24/9, tuổi Mão tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng nên người tuổi Thân gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Bước sang ngày mới 24/9, tuổi Thân lắm của nhiều tiền, nhà xe có sẵn nên con giáp giàu sang chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những gian truân thì tới Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tình tiền viên mãn, song hỷ lâm môn. Vận tình duyên nở rộ nên Thân sẽ có những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

Bước qua ngày mới (24/9), 3 con giáp tài lộc vụt sáng như sao băng, tiền chảy re re vào túi, Nam tào điểm tên trong sổ vàng - Ảnh 3
Bước sang ngày mới 24/9, tuổi Thân lắm của nhiều tiền, nhà xe có sẵn nên con giáp giàu sang chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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