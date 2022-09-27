Vận may chất chồng vào đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tha hồ gánh tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 04:00

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đầu tháng 9 âm lịch, công việc của những con giáp này rất xuôi thuận, thu về bộn tiền.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp được biết đến với tính cách lạc quan, vui vẻ. Dù trong khó khăn, họ vẫn tự tin mỉm cười và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Người tuổi này thích làm điều lành, cả đời tích đức nên thường gặp được may mắn.

Đầu tháng 9 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc. Người này sẽ giúp bạn hóa giải hung tinh, tài vận hanh thông, chạm tay tới phú quý. Con giáp tuổi Mùi còn có cơ hội được thăng chức, nhận công việc mới hoặc có được lời mời hợp tác làm ăn. Điều bạn cần làm lúc này là bình tĩnh, tự tin đón nhận cơ hội và nỗ lực hết mình để đạt được những thành quả xứng đáng.

Vận may chất chồng vào đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tha hồ gánh tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Đầu tháng 9 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến với tính cách chân thật, thẳng thắn, có sao nói vậy. Tuy đôi khi, sự thẳng thắn của họ làm mất lòng người khác. Nhưng càng về sau, những người xung quanh càng hiểu được đức tính tốt của người tuổi này.

Người tuổi Dậu phúc lớn mệnh dày. Dự đoán vào đầu tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. Bên cạnh, gười tuổi Dậu làm kinh doanh thì khách hàng tới tấp gõ cửa, đơn hàng tăng nhanh, doanh thu tăng vọt. Cơ hội kiếm tiền rất nhiều, chỉ cần người tuổi này biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc sẽ đầy kho, chật két.

Vận may chất chồng vào đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tha hồ gánh tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Dự đoán vào đầu tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người giỏi giang, khôn khéo lại có tài ăn nói. Họ biết cách giữ mối quan hệ tối với mọi người. Trong cuộc sống, người tuổi này gặp được nhiều may mắn. Khi khó khăn, họ được quý nhân dang tay giúp đỡ, che chở nên sớm tai qua nạn khỏi.

Chẳng bao lâu nữa, người tuổi này được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhiều cơ hội phát tài trong đầu tháng 9 âm lịch. Sau thời gian chông chênh, loay hoay trong sự nghiệp thì hiện giờ, người tuổi Tỵ đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể khẳng định tài năng, tâm huyết của bản thân. Hãy lập kế hoạch cho bản thân thật kỹ càng để sớm đạt được những thành tựu, thu về bộn tiền trong thời gian tới.

Vận may chất chồng vào đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tha hồ gánh tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Chẳng bao lâu nữa, người tuổi này được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhiều cơ hội phát tài trong đầu tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến cuối năm Nhâm Dần 2022, gió thổi tiền vào túi, 3 con giáp chất đầy tủ tiền, mua sắm thả ga, giàu càng thêm giàu

Từ giờ đến cuối năm Nhâm Dần 2022, gió thổi tiền vào túi, 3 con giáp chất đầy tủ tiền, mua sắm thả ga, giàu càng thêm giàu

Dự đoán từ giờ đến cuối năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp may mắn này sẽ sa hố tài lộc, giàu lên bất chấp khiến thiên hạ vô cùng ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 9 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 3/9 âm lịch tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'