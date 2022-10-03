Hỷ sự ập đến nhà vào 3 ngày giữa tuần (4/10 - 6/10), 3 con giáp chỉ cần búng tay là có tiền, giàu nứt đố đổ vách, đổi xe đổi nhà

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 15:32

Tử vi cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây vàng bạc đầy ắp, đổi xe đổi nhà, sớm thành "đại gia nhà đất" trong 3 ngày giữa tuần.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc trong 3 ngày giữa tuần tới đây. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập trong sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến.

Công việc, kinh doanh của Thìn có nhiều tiến triển, từ đó sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông. Không chỉ vậy, tuổi Thìn còn đón hỷ sự thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Hỷ sự ập đến nhà vào 3 ngày giữa tuần (4/10 - 6/10), 3 con giáp chỉ cần búng tay là có tiền, giàu nứt đố đổ vách, đổi xe đổi nhà - Ảnh 1
Con giáp may mắn tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc trong 3 ngày giữa tuần tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong 3 ngày giữa tuần sắp đến. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn cũng sẽ “phất lên như diều gặp gió” khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của con giáp này.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

Hỷ sự ập đến nhà vào 3 ngày giữa tuần (4/10 - 6/10), 3 con giáp chỉ cần búng tay là có tiền, giàu nứt đố đổ vách, đổi xe đổi nhà - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong 3 ngày giữa tuần sắp đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 3 ngày giữa tuần này, tài lộc của người tuổi Tuất “chảy ào ào” vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. Đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp bạn gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ.

Chuyện tình cảm ngày một thăng hoa khi nửa kia bắt đầu biết quan tâm đến bạn nhiều hơn. Tình cảm của hai bạn lớn dần lên từng ngày. Bạn đã xác định được đây là người mình muốn nắm tay đi tới cuối cuộc đời nên sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của bản thân.

Hỷ sự ập đến nhà vào 3 ngày giữa tuần (4/10 - 6/10), 3 con giáp chỉ cần búng tay là có tiền, giàu nứt đố đổ vách, đổi xe đổi nhà - Ảnh 3
Trong 3 ngày giữa tuần này, tài lộc của người tuổi Tuất “chảy ào ào” vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi top 3 con giáp này phát tài chỉ trong 2 ngày cuối tuần này, bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

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