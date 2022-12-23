Thần Tài phù phép, 3 con giáp GIÀU CÓ ĐIÊN ĐẢO, tiền ùn ùn chui vào ví từ Tết Dương lịch trở đi

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 19:48

Từ Tết Dương lịch trở đi, 3 con giáp này bỗng giàu có bất ngờ, tiền tài chất đống trong nhà khiến thiên hạ ghen đỏ mắt.

Tuổi Dậu

Quý Mão 2023 là năm chiêu tài đón lộc của người tuổi Dậu. Họ làm ăn thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đặc biệt là ngay sau Tết Dương lịch. Dẫu đang nghèo kiết xác, nợ nần ngập đầu thì chỉ sau một đêm Dậu đã đổi đời ngoạn mục, trở thành đại gia bạc tỷ.

Thậm chí, Dậu may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, gom tài hốt lộc trong thiên hạ vào nhà. Mua nhà, sắm xe, tiêu xài thả ga chính là cuộc sống xa hoa mà Dậu hoàn toàn xứng đáng nhận lấy vận giàu sang.

Thần Tài phù phép, 3 con giáp GIÀU CÓ ĐIÊN ĐẢO, tiền ùn ùn chui vào ví từ Tết Dương lịch trở đi - Ảnh 1
Quý Mão 2023 là năm chiêu tài đón lộc của người tuổi Dậu. Họ làm ăn thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đặc biệt là ngay sau Tết Dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, cá tính và có tham vọng. Họ có thể được sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng không bao giờ chấp nhận để đời mình già đi trong bần cùng, cơ cực. Chính vì thế, ngay từ thuở độc thân Dần đã chăm chỉ làm lụng, sáng tạo không ngừng để khẳng định mình chốn thương trường.

Từ Tết Dương lịch trở đi, tuổi Dần càng khuếch trương thanh thế, làm giàu nhanh chóng khiến ai cũng nể phục. Đặc biệt, nhờ được thần tài cất nhắc Dần sẽ như cá gặp được, làm đâu thắng đó, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, có bạc tỷ trong tay.

Thần Tài phù phép, 3 con giáp GIÀU CÓ ĐIÊN ĐẢO, tiền ùn ùn chui vào ví từ Tết Dương lịch trở đi - Ảnh 2
Từ Tết Dương lịch trở đi, tuổi Dần càng khuếch trương thanh thế, làm giàu nhanh chóng khiến ai cũng nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, khôn khéo và sống rất tình cảm. Họ biết cách đối nhân xử thế, giao tiếp tinh tế nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu, tạo điều kiện trong công việc.

Sau Tết Dương lịch, tuổi Mão sẽ gặp vận may trời cho cực hiếm có. Từ đây, Mão sẽ một bước đổi đời, sau một đêm thức dậy đã là đại gia khét tiếng, tiền chất chật nhà. Cuộc đời của Mão sẽ bước sang trang mới. Từ đây, may mắn ập xuống đầu, tiền chui vào túi Tuất ầm ầm khiến ngay chính họ cũng choáng ngợp.

Thần Tài phù phép, 3 con giáp GIÀU CÓ ĐIÊN ĐẢO, tiền ùn ùn chui vào ví từ Tết Dương lịch trở đi - Ảnh 3
Sau Tết Dương lịch, tuổi Mão sẽ gặp vận may trời cho cực hiếm có - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Tử vi nói rằng, đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

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