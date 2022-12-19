Sang đầu năm Quý Mão, vận mệnh đỏ thắm, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, hỷ sự triền miên, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 17:35

Tử vi dự đoán, vào đầu năm Quý Mão, 3 con giáp vận trình thăng hoa, may mắn thăng hạng. Bản mệnh nhận được nhiều niềm vui tài lộc, mở ra con đường thăng quan tiến chức.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp nhiều điều may mắn bất ngờ vào đầu năm Quý Mão. Trong công việc, mọi thứ đã được Thân sắp xếp ổn thỏa từ trước nên vào giai đoạn này, con giáp chỉ cần “ngồi chơi xơi nước” thì tiền tài cũng tự tìm đến cửa. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho gia đình, thắc chặt tình cảm với người thân.

Sang đầu năm Quý Mão, vận mệnh đỏ thắm, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, hỷ sự triền miên, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 1
Người tuổi Thân gặp nhiều điều may mắn bất ngờ vào đầu năm Quý Mão - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, xây dựng mối quan hệ bền chặt. Đối với người đã thành gia lập thất, hạnh phúc viên mãn của bạn là điều ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Đầu năm 2023, người tuổi Ngọ vận trình phát đạt, tài lộc dồi dào. Con giáp có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ từ những vụ làm ăn tay trái trước đó. Ngọ hãy suy nghĩ thật kỹ xem có nên tiếp tục rót vốn tái đầu tư hay thử sức ở một lĩnh vực mới. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng sẽ thành công bất ngờ.

Sang đầu năm Quý Mão, vận mệnh đỏ thắm, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, hỷ sự triền miên, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 2
Đầu năm 2023, người tuổi Ngọ vận trình phát đạt, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng sức khỏe của Ngọ không có gì đáng lo ngại. Con giáp có thể cảm thấy chút mệt mỏi vì những công việc ngày Tết nhưng đừng quá lo lắng bởi nó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận được vô vàn hỷ sự vào đầu năm 2023. Con giáp có cơ hội gặp lại những cố nhân đã lâu mất liên lạc, tận hưởng niềm vui sum họp. Đây còn là bước ngoặt đáng nhớ bởi họ có thể là quý nhân giúp con giáp may mắn này chạm đến những thành công vang dội trong sự nghiệp sau này.

Sang đầu năm Quý Mão, vận mệnh đỏ thắm, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, hỷ sự triền miên, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 3
Người tuổi Hợi nhận được vô vàn hỷ sự vào đầu năm 2023. Con giáp có cơ hội gặp lại những cố nhân đã lâu mất liên lạc, tận hưởng niềm vui sum họp - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của con giáp cũng có những bước tiến đáng kể. Ngoài thu nhập ổn định, con giáp còn có thể nhận được một khoảng không nhỏ nhờ vào các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên vui là chính, tránh vì mê muội mà bỏ lỡ việc lớn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng khi bước qua đêm nay (17/12), bất ngờ giàu có, làm gì cũng xuôi thuận

3 con giáp sự nghiệp lên ngôi, tiền tài danh vọng sáng bừng khi bước qua đêm nay (17/12), bất ngờ giàu có, làm gì cũng xuôi thuận

Qua đêm nay là thời điểm thuận lợi đối với những con giáp này trên con đường sự nghiệp. Một số người không ngừng thăng quan tiến chức, thu nhập tăng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu năm 2023 tử vi đầu năm Quý Mão tử vi năm 2023 tu vi ngay 19/12/2022 tu vi 12 con giap ngay 19/12/2022 con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 12 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 41 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn