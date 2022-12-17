Dự đoán 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch (từ 25 -29/11): Trời thương Phật độ, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, của cải trong tay, mua nhà mới xe sang

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 14:47

3 con giáp nào giàu có, thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn vào 5 ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch.

Tuổi Tỵ

Bước sang 5 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều cơ may trong công việc cũng như cuộc sống. Nếu làm công ăn lương thì họ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Dự án thành công giúp họ được cấp trên trên ghi nhận, trọng dụng. Họ cũng nhận được một khoản lương, thưởng xứng đáng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì có cơ may gặp gỡ khách hàng, chốt đơn hàng nhanh chóng. Trong thời gian tới, con giáp tuổi Tỵ có vận đào hoa vượng. Hãy nắm bắt cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người bạn khác giới phù hợp với mình.

Dự đoán 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch (từ 25 -29/11): Trời thương Phật độ, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, của cải trong tay, mua nhà mới xe sang - Ảnh 1
Bước sang 5 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều cơ may trong công việc cũng như cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Trong 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Dự đoán 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch (từ 25 -29/11): Trời thương Phật độ, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, của cải trong tay, mua nhà mới xe sang - Ảnh 2
Trong 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bộc trực, thành thật. Trong cuộc sống, họ giỏi lập luận và thường tính toán kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực, biết tiết kiệm tiền chứ không tiêu pha phung phí. Trong nửa đầu năm, con giáp tuổi Tý bị hung tinh chiếu mệnh nên tài vận kém, tổng thể kém may mắn.

Đúng 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch, tài lộc của tuổi Tý vượng hơn trước rất nhiều. Họ có nhiều cơ may trong công việc, sự nghiệp, cơ hội kiếm tiền cũng rộng mở hơn. Người làm kinh doanh thì các thương vụ được chốt lời nhanh chóng, suôn sẻ. Trong khi đó những người làm công ăn lương cũng sẽ thu lời từ những khoản đầu tư bên ngoài. Người tuổi Tý cần nắm bắt cơ hội công việc để thay đổi cuộc sống, hoàn cảnh của bản thân.

Dự đoán 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch (từ 25 -29/11): Trời thương Phật độ, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, của cải trong tay, mua nhà mới xe sang - Ảnh 3
Đúng 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch, tài lộc của tuổi Tý vượng hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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