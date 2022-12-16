Đắc lộc đắc tài: Ngay đầu tuần mới (19 - 20/12/2022), nhà có 3 con giáp này bỗng trúng số phát tài, tiền vàng dư dả, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 11:39

Tử vi dự báo rằng, trong 2 ngày đầu tuần mới, những con giáp này có thể mang may mắn về cho gia đình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bản chất ít nói và trầm tĩnh. Họ có lối sống không mấy sôi nổi, cũng không chủ động va chạm, cạnh tranh với người khác. Bản mệnh thà giữ vị trí khiêm tốn còn hơn là làm những việc gây chú ý. Người tuổi Thìn cũng xa rời các đám đông ồn ào, không thích tụ tập càng không thích bon chen, tranh đấu.

Bước sang 2 ngày đầu tuần mới, sự nghiệp của Thìn phát triển ổn định. Bản mệnh không còn hoang mang, bất ổn mà tâm tính đã trầm ổn, kiên định hơn. Lý do là bởi Thìn không còn chịu áp lực về kinh tế, mọi việc suôn sẻ, cuộc sống thoải mái và dễ dàng hơn.

Đắc lộc đắc tài: Ngay đầu tuần mới (19 - 20/12/2022), nhà có 3 con giáp này bỗng trúng số phát tài, tiền vàng dư dả, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
Bước sang 2 ngày đầu tuần mới, sự nghiệp của Thìn phát triển ổn định. Bản mệnh không còn hoang mang, bất ổn mà tâm tính đã trầm ổn, kiên định hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ năng động, thông minh, đầu óc tốt và làm gì cũng tích cực. Thời điểm này, Ngọ đón nhiều điều tốt lành. Đúng 2 ngày đầu tuần mới, tốc độ phát triển của tuổi Ngọ cũng tăng tốc. Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cao nhân, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.

Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ có vận khí tốt nên học gì cũng hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Ngay cả những người mới bắt đầu lập nghiệp cũng sẽ có hành trình suôn sẻ, không gặp quá nhiều khó khăn. Người tuổi Ngọ chỉ cần dùng chính sự chăm chỉ và động lực của mình để hoàn thành mọi mục tiêu thì cuộc sống phía trước của họ sẽ không còn phải lo lắng nhiều, mọi gánh nặng đều được giải quyết.

Đắc lộc đắc tài: Ngay đầu tuần mới (19 - 20/12/2022), nhà có 3 con giáp này bỗng trúng số phát tài, tiền vàng dư dả, may mắn ngập tràn - Ảnh 2
Đúng 2 ngày đầu tuần mới, tốc độ phát triển của tuổi Ngọ cũng tăng tốc. Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cao nhân, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn tính hay suy nghĩ và học hỏi. Vì vậy họ thường không bao giờ để mình đứng yên. Người tuổi Sửu có thể trải qua mùa đông này vô cùng suôn sẻ. Chẳng những thông minh, họ còn biết cách hành động, biến ý tưởng thành hiện thực. Chính vì vậy mà người tuổi Sửu sẽ kết thúc năm 2022 có hậu, tương đối hoàn hảo.

Bước sang đầu tuần mới, người tuổi Sửu sẽ “lên dốc”, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, thu nhập tăng lên khiến họ không còn áp lực về tiền bạc. Việc Sửu cần làm lúc này là chăm sóc bản thân mình thật tốt để đón tuần mới thoải mái và suôn sẻ.

Đắc lộc đắc tài: Ngay đầu tuần mới (19 - 20/12/2022), nhà có 3 con giáp này bỗng trúng số phát tài, tiền vàng dư dả, may mắn ngập tràn - Ảnh 3
Bước sang đầu tuần mới, người tuổi Sửu sẽ “lên dốc”, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, thu nhập tăng lên khiến họ không còn áp lực về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền

Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền

Theo tử vi dự đoán, đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch sẽ có 3 con giáp may mắn đụng trúng hố vàng, làm ăn đại thắng, thu của nả nhiều vô kể.

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