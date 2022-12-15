Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 09:38

Theo tử vi dự đoán, đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch sẽ có 3 con giáp may mắn đụng trúng hố vàng, làm ăn đại thắng, thu của nả nhiều vô kể.

Tuổi Dậu

Dậu tính tình tốt bụng, sống nhân nghĩa, thủy chung. Con giáp này cũng rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Người tuổi này tu dưỡng tốt, ăn nói khéo léo, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ.

Tử vi cho biết, đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, vận thế của Dậu hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. Dậu sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khoảng thời gian này bạn làm ăn tốt, tiền đổ về túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền - Ảnh 1
Tử vi cho biết, đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, vận thế của Dậu hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn tính tình thâm trầm, nói ít làm nhiều. Con giáp này là người khá cẩn trọng và luôn lên kế hoạch kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cúng bởi vậy mà Thìn ít mắc sai sót trong công việc. Tử vi 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch cho biết, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt.

Thời gian này, những người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn, con giáp này sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến Thìn phát tài trong thời điểm này ngày càng tự tin hơn, giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được.

Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền - Ảnh 2
Tử vi 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch cho biết, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Mão tính tình sôi nổi, thích kết bạn, cười nói suốt ngày. Trong cuộc sống, Mão bao dung, đôn hậu, dễ tha thứ. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Tử vi cho biết, sang 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, vận mệnh của Mão rất vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời, thu nhập tăng cao, cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền - Ảnh 3
Tử vi cho biết, sang 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, vận mệnh của Mão rất vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời, thu nhập tăng cao, cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 15/12/2022 của 12 con giáp: Mão - Thìn lộc lá tràn trề, nhiều tin vui; Dần - Tị nhiều phiền não, lâm Kiếp Tài

Tử vi thứ Năm ngày 15/12/2022 của 12 con giáp: Mão - Thìn lộc lá tràn trề, nhiều tin vui; Dần - Tị nhiều phiền não, lâm Kiếp Tài

Tử vi thứ Năm ngày 15/12/2022 của 12 con giáp, Chính tài mang lại khoản tiền mà con giáp tuổi Tuất đang cần. Những ý tưởng kinh doanh cá nhân cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nên bạn hãy chuẩn bị sẵn tâm thế để nắm bắt những cơ hội sắp tới nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 11 âm lịch tử vi cuối tháng 11 âm lịch tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 45 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 53 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 55 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 56 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 25 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới