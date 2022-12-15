Đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch: Tài vận dâng cao, 3 con giáp làm ăn đại thắng, tài lộc thênh thang, không lo thiếu tiền

Theo tử vi dự đoán, đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch sẽ có 3 con giáp may mắn đụng trúng hố vàng, làm ăn đại thắng, thu của nả nhiều vô kể.
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Tuổi Dậu
Dậu tính tình tốt bụng, sống nhân nghĩa, thủy chung. Con giáp này cũng rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Người tuổi này tu dưỡng tốt, ăn nói khéo léo, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ.
Tử vi cho biết, đúng 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, vận thế của Dậu hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. Dậu sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khoảng thời gian này bạn làm ăn tốt, tiền đổ về túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.
Tuổi Thìn
Thìn tính tình thâm trầm, nói ít làm nhiều. Con giáp này là người khá cẩn trọng và luôn lên kế hoạch kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cúng bởi vậy mà Thìn ít mắc sai sót trong công việc. Tử vi 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch cho biết, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt.
Thời gian này, những người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn, con giáp này sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến Thìn phát tài trong thời điểm này ngày càng tự tin hơn, giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được.
Tuổi Mão
Mão tính tình sôi nổi, thích kết bạn, cười nói suốt ngày. Trong cuộc sống, Mão bao dung, đôn hậu, dễ tha thứ. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Tử vi cho biết, sang 7 ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, vận mệnh của Mão rất vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời, thu nhập tăng cao, cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm