Thần Tài “nối mệnh” giàu sang trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022): 3 cặp con giáp cứ bắt tay làm ăn là tài lộc tự động tìm đến, may mắn phát tài, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 07:15

3 con giáp may mắn được sở hữu đường tài lộc rộng mở một đời. Hãy xem đó là những con giáp nào nhé.

Tuổi Thìn

con giáp phát tài trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022) nên vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

Thần Tài “nối mệnh” giàu sang trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022): 3 cặp con giáp cứ bắt tay làm ăn là tài lộc tự động tìm đến, may mắn phát tài, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền - Ảnh 1
Là con giáp phát tài trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022) nên vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, vận may của người tuổi Thân không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022). Bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Tuổi Mão

Do có Tam Hợp nâng đỡ nên tuổi Mão cũng nằm trong số 3 con giáp phát tài trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022). Thời điểm này, Mão làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người.

Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Mão sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Dù có làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

3 con giáp được quý nhân phù trợ, dẫn đường dẫn lối để đón tài lộc về, sự nghiệp thăng quan tiến chức, phát đạt giàu có trong 7 ngày tới (5/10-11/10)

3 con giáp được quý nhân phù trợ, dẫn đường dẫn lối để đón tài lộc về, sự nghiệp thăng quan tiến chức, phát đạt giàu có trong 7 ngày tới (5/10-11/10)

7 ngày tới, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, mọi chuyện đều suôn sẻ, tài lộc vào nhà như nước chảy, thăng tiến, phát đạt, thịnh vượng đến cuối năm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý