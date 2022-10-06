Thần Tài “nối mệnh” giàu sang trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022): 3 cặp con giáp cứ bắt tay làm ăn là tài lộc tự động tìm đến, may mắn phát tài, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền

Là con giáp phát tài trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022) nên vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng.

Là con giáp phát tài trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022) nên vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, vận may của người tuổi Thân không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022). Bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Tuổi Mão

Do có Tam Hợp nâng đỡ nên tuổi Mão cũng nằm trong số 3 con giáp phát tài trong 2 tuần tới (từ 06-20/10/2022). Thời điểm này, Mão làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người.

Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Mão sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Dù có làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.