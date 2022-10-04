Trong vòng 10 ngày tới, định mệnh vượng tài, vinh hoa phú quý, ba tháng tới như mưa trút, thỏi vàng chất đống, được hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngoài ra, họ đi đến đâu cũng rất được ưa chuộng, hung tinh sẽ tự động rút lui, vận khí tăng cao, tiền tiết kiệm tăng gấp đôi, túi rủng rỉnh, không lo hết tiền.

Đồng thời, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ người khác, vì vậy bạn phải đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ giữa các cá nhân xung quanh mình. Bản thân luôn được người khác phái ưu ái xuất sắc, tài lộc cũng vô cùng dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, không phải lo lắng về tiền bạc.

Trong vòng 10 ngày tới, người tuổi Sửu là con giáp có tài vận hanh thông, khởi sắc, cả chính tài và thiên tài đều phất lên nhanh chóng. Điều này vô cùng có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh.

Tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Trong vòng 10 ngày tới, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!