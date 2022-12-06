Thần Tài nhả vía, cuối tháng 11 âm lịch ai may mắn bằng, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, may mắn thăng hoa, sự nghiệp tăng tiến, tiền cả két, vàng đầy rương

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 16:15

Vào cuối tháng 11 âm lịch, những con giáp này đón nhận liên tiếp nhiều niềm vui từ tài lộc đến sự nghiệp, làm gì cũng thuận lợi trăm đường.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vào cuối tháng 11 âm lịch vận trình thuận lợi hơn hẳn khi có Lục Hợp che chở. Nhờ thế, tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt, không màng tới hậu quả.

Thần Tài nhả vía, cuối tháng 11 âm lịch ai may mắn bằng, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, may mắn thăng hoa, sự nghiệp tăng tiến, tiền cả két, vàng đầy rương - Ảnh 1

Có thể thấy rõ mọi kế hoạch của tuổi Thân trong ngày diễn ra trôi chảy. Dù làm gì bản mệnh cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Chuyện tình cảm lại có nhiều điều khiến bạn không hài lòng. Nửa kia không hiểu và thông cảm cho công việc của Thân, đòi hỏi con giáp này phải dành toàn bộ thời gian cho mình trong khi bạn thấy đối phương cư xử thật vô lý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý giỏi tránh rủi ro, biết nắm bắt cơ hội kinh doanh. Họ là những người có khả năng thích ứng cao, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể nhanh nhạy nắm bắt và cởi mở với cái mới. Thái độ tích cực chính là điều giúp con giáp này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Thần Tài nhả vía, cuối tháng 11 âm lịch ai may mắn bằng, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, may mắn thăng hoa, sự nghiệp tăng tiến, tiền cả két, vàng đầy rương - Ảnh 2

Theo tử vi, người tuổi Tý có tầm nhìn xa, có thể đón đầu khi thời cơ đến. Bắt đầu vào cuối tháng 11 âm lịch, vận trình của họ sẽ có bước ngoặt. Lời khuyên dành cho con giáp này là trong công việc hãy chú ý duy trì sự hòa hợp giữa các cá nhân, tránh họa từ miệng mà ra; cứ làm việc siêng năng nhất định sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.

Về tài lộc, người tuổi Tý không nên vội vàng muốn thành công nhanh chóng mà hãy tìm kiếm sự phát triển có tính bền vững.

Tuổi Tuất

Vào cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Tuất chính là con giáp nhận nhiều tài lộc. Trong thời gian này người tuổi Tuất sẽ có sự khởi sắc, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Thầy tử vi cho biết đây là thời cơ của người tuổi Tuất, nên bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, mà nên nỗ lực hết mình trong công việc.

Thần Tài nhả vía, cuối tháng 11 âm lịch ai may mắn bằng, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, may mắn thăng hoa, sự nghiệp tăng tiến, tiền cả két, vàng đầy rương - Ảnh 3

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, vừa khiến cho bạn mệt mỏi, vừa khiến bạn mất đi uy tín về giá trị bản thân.

Trong thời gian này những người tuổi Tuất nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Tuất sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Những người tuổi Tuất hoàn toàn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài lương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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