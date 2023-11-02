Thần Tài hoan hỷ báo tin vui đến nhà 3 con giáp trong tháng 11: Hứng bão tài lộc, trúng mánh làm ăn, đau mắt mỏi tay vì đếm quá nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vạn sự như ý, tài vận khởi sắc trong tháng 11.

 Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đặc biệt ngay thẳng, kiên cường. Người tuổi này sống tự lập từ bé, thích tự mình làm mọi việc. Trong mắt người khác, họ là người đa tài, xuất sắc về mọi mặt.

Trong tháng 11, người tuổi này có tài lộc tăng cao, được Thần Tài ban phát của cải. Cũng bởi vậy mà con giáp này làm đâu thắng đó, dễ thu hái được nhiều của cải.

Con giáp tuổi Tuất có cơ hội gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Tuất được cấp trên để mắt đến và tạo cơ hội phát triển tài năng. Người tuổi này làm kinh doanh thì có thể chốt được đơn hàng liên tục.

Khách hàng và đối tác đều đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm của người tuổi Tuất. Con giáp này buôn bán có tâm, có tài chứ không chỉ chạy theo lợi nhuận. Đây là thời điểm vàng son, người tuổi Tuất làm đâu thắng đó, không gặp trắc trở trong sự nghiệp.

Thần Tài hoan hỷ báo tin vui đến nhà 3 con giáp trong tháng 11: Hứng bão tài lộc, trúng mánh làm ăn, đau mắt mỏi tay vì đếm quá nhiều tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn nhất trong tháng 11. Trong thời điểm này, người tuổi Mùi cũng được cát tinh chiếu mệnh nên đây sẽ là năm tốt lành, sự nghiệp suôn sẻ, vạn sự hanh thông.

Người tuổi Mùi thông minh và hành xử khéo léo nên có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Hơn nữa, cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp người tuổi này đẩy lùi xui xẻo và đón cát khí vào nhà. Những người có lý tưởng trong tháng 11 này thì cố gắng theo đuổi mục tiêu và kiên trì đến cùng để gặt hái được thành công. Nếu biết đầu tư kinh doanh thì sẽ ngày càng giàu có, tiền vàng ngập két.

Là người thông minh, khôn khéo, người cầm tinh tuổi Mùi luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để có cuộc sống viên mãn. Họ rất được lòng mọi người nên ít gặp thị phi, lại được quý nhân phù trợ nên mọi việc năm nay sẽ suôn sẻ, gặp hung hóa cát, tài lộc vượng.

Thời gian tới, người tuổi Mùi nên tận dụng cơ hội này để phát triển bản thân. Dù gặp nhiều may mắn nhưng người bản mệnh này cũng nên làm mới bản thân và nỗ lực hoàn thiện chính mình để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội và thăng hoa trong sự nghiệp và cuộc sống hơn nữa. Có như vậy mới đề phòng được tiểu nhân quấy phá. Tóm lại, tổng quan của người tuổi Mùi khá rực rỡ, bất kể là tình cảm hay sự nghiệp, đều có thể có thu hoạch.

Thần Tài hoan hỷ báo tin vui đến nhà 3 con giáp trong tháng 11: Hứng bão tài lộc, trúng mánh làm ăn, đau mắt mỏi tay vì đếm quá nhiều tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ nên Hợi cũng thoải mái hơn trong chuyện tiền bạc trong tháng 11. Những ai phải đi xa làm ăn hoặc thực hiện giao dịch tiền bạc trong tháng 11 thì nên chọn giờ đẹp để tránh được xui xẻo, chớ hấp tấp. Bản mệnh lấy được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng khả năng của mình.

Xởi lởi thì trời cho, một khi Hợi dám chi tiêu cho bản thân và gia đình, chăm làm việc thiện thì lộc tới cứ thế mà hưởng. Trong thời điểm này bạn có tiền cũng là nhờ phước phần của bản thân mà ra.

Thần Tài hoan hỷ báo tin vui đến nhà 3 con giáp trong tháng 11: Hứng bão tài lộc, trúng mánh làm ăn, đau mắt mỏi tay vì đếm quá nhiều tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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