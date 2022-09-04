Thần Tài dõng dạc gọi tên 3 con giáp giàu có nhất, quyền lực nhất, cuối năm con Hổ vận may ập đến không ngừng nghỉ, phát tài phát lộc liên miên, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Thời gian cuối năm 2022, công việc của người tuổi Mão có sự biến đổi to lớn. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên có thể phát huy được hết tài năng, năng lực của mình trong công việc nên dễ dàng có được nhiều thành công.

Cuối năm, ccông việc thuận lợi nên thu nhập của con giáp này cũng ổn định và tăng cao. Ngoài ra do được Thần Tài ưu ái nên người tuổi Mão còn có cơ hội trúng xổ số hoặc nhận được khoản tiền thưởng lớn vì những kết quả xuất sắc trong công việc. Con giáp này có thể tận hưởng cuộc sống đầy đủ mà không phải lo lắng về việc kiếm tiền.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Ngọ, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

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Thậm chí, vào những tháng xung hạn của mình, ví dụ như tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Ngọ, cuối năm 2022 chính là thời điểm tuổi Ngọ sẽ được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Ngọ nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

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Cuối năm, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Thân cuối năm tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.