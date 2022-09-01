Phúc đức tổ tiên, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ, công danh sáng lạn, tiến chức thăng quan trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9 dương

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 05:00

10 ngày đầu tháng 9 dương, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị tinh thần thu gom hết tài lộc của thiên hạ về mình.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Người tuổi Sửu bẩm sinh đã tỉ mỉ, chăm chỉ, ham kiếm tiền, làm giàu, lại vô cùng nhạy bén về vấn đề tiền bạc nên con giáp này có khả năng tích lũy được không ít tài sản.

Phúc đức tổ tiên, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ, công danh sáng lạn, tiến chức thăng quan trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9 dương - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

10 ngày tới, cát tinh xuất hiên trong cung mệnh, con giáp này có làm bất cứ việc gì, đi đến bất cứ nơi đâu, đều được thần may mắn phù trợ. Người tuổi Sửu sẽ liên tiếp đón nhận những tin vui về chuyện gia đình, công việc làm một thu hai, tiền bạc rủng rỉnh chất đầy két

Tuổi Thìn

10 ngày đầu tiền của tháng 9 dương lịch, người tuổi Thìn có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Thìn sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Thìn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Trong thời gian này, người tuổi Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Những người đang làm hoạt động kinh doanh có thể đổi vận phát tài, trở thành đại gia khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Hợi

Trong số những con giáp, người tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó cuộc sống của họ cũng được ban nhiều phước lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Hợi thường gặt hái nhiều thành công, không những sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng thoải mái rủng rỉnh. Đặc biệt vào 10 ngày đầu tiên của tháng 9 dương, tuổi Hợi sẽ bất ngờ gặp được may mắn, thậm chí có người còn đổi đời.

Phúc đức tổ tiên, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ, công danh sáng lạn, tiến chức thăng quan trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9 dương - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Cuộc sống tuổi Hợi sẽ chuyển biến tích cực. Mọi việc tuổi Hợi đang làm sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn hơn. Thời gian tới làm gì thì làm tuổi Hợi vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Thu nhập trong giai đoạn này không ngừng tăng lên. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu như biết nắm bắt thì sẽ phát tài, cuộc sống thăng hoa đến những năm về sau.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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