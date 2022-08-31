Ngày 1, 2/9: Cát tinh soi chiếu lại thêm Thần tài ủng hộ, 3 con giáp vận xui hóa giải, tiền đếm mỏi tay, rung đùi hưởng lộc, cả đời hưởng phúc, cuộc sống thăng hoa, vinh hoa phú quý

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ mạnh mẽ, cương quyết, luôn quyết tâm để là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, luôn phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp nhất. Đối với con giáp này, tháng 9 đến cũng là lúc Phúc Lộc song tinh xuất hiện trong cung mệnh.

Ảnh minh họa

Quan vận của người tuổi Ngọ vô cùng hanh thông, rất nhanh chóng sẽ nhận được sự đề bạt trong công việc. Hơn nữa, ngày 1, 2/9 là thời điểm thuận lợi, may mắn, khi gặp khó khăn sẽ có người ra tay giúp đỡ, đặc biệt sẽ nhận được những tin tức có lợi về đầu tư, kinh doanh nên thu nhập không phải là điều cần lo lắng trong thời gian dài.

Tuổi Thân

Trước đó, Mộc Dục khiến cho họ phải đối mặt với những thời điểm bấp bênh. Thời điểm này khiến nhiều người buộc phải thay đổi. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này lại trở thành bước đệm để họ quyết định thành công hoặc thất bại trong tương lai.

Do đó, người tuổi Thân cần chuẩn bị và nỗ lực hết mình, không đắc ý với những thành quả có được trong tay ở hiện tại mà "ngủ quên trên chiến thắng". Họ sẽ tiếp tục được giao phó những dự án quan trọng mới, cần tiếp tục làm việc chăm chỉ, chỉn chu, hạn chế tối thiểu các sai lầm để đón thêm nhiều may mắn.

Ảnh minh họa

Ngày 1,2/9, Tam Hội hỗ trợ cho việc hợp tác, làm ăn giúp bản mệnh gia tăng cơ hội gặp được quý nhân. Những mối nhân duyên tốt đẹp này sẽ có lúc hỗ trợ bạn phát triển và thăng tiến.

Về phương diện tài lộc, Chính Tài xuất hiện đem tới cơ hội tiến xa hơn về các kế hoạch tài chính. Hãy luôn tích lũy kinh nghiệm và tinh ý để nhận ra các cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.